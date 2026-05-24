Program nadstavby Chance Ligy: Výsledky nadstavby a termíny barážových zápasů
Chance Liga pro většinu týmů skončila, zbývá dohrát už jen baráž. Titul bere i přes skandálně nedohrané pražské derby, které skončilo kontumací, Slavia. Ve Skupině o záchranu Baník odvrátil přímý sestup z posledního místa, do druhé ligy míří Dukla. Ostravský klub ale bude hájit společně se Slováckem ligovou příslušnost v baráži. Projděte si kompletní výsledky nadstavby a program barážových dvojzápasů.
Skupina o titul
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Slavia, Sparta a Plzeň mají výhodu tří domácích zápasů, zbylá trojice se představí na svém stadionu dvakrát. Slavia už obhájila titul a bude mít znovu jistou účast přímo v hlavní fázi Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.
Návrat do pohárové Evropy po více než 30 letech slaví Hradec Králové, který si v nadstavbě vybojoval 4. místo a bude ho čekat kvalifikace Konferenční ligy.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 18:00 Liberec. – Slavia 1:2 (Oneplay)
Neděle 3. května 15:30 Plzeň – Hradec Králové 3:1 (Oneplay)
Neděle 3. května 18:30 Sparta - Jablonec 2:0 (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 16:00 Plzeň – Liberec 2:0 (Oneplay)
Sobota 9. května 19:00 Slavia - Sparta nedohráno (Oneplay)
Neděle 10. května 18:30 Jablonec – Hradec 1:1 (Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 20:00 Sparta - Plzeň 0:0 (Oneplay)
Středa 13. května 17:30 Hradec Králové - Liberec 1:0 (Oneplay)
Středa 13. května 20:00 Slavia - Jablonec 5:1 (Oneplay)
- 4. kolo
Neděle 17. května 17:00 Hradec Králové – Slavia 3:1 (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 Liberec – Sparta 0:2 (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 Plzeň – Jablonec 5:0 (Oneplay)
- 5. kolo
Neděle 24. května 14:00 Slavia – Plzeň 3:0 (Oneplay)
Neděle 24. května 14:00 Sparta – Hradec.2:1 (Oneplay)
Neděle 24. května 14:00 Jablonec – Liberec 2:1 (Oneplay)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46
Play-off o umístění
Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání. První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v základní části umístil níže. Vítěz play-off získá konečné 7. místo, finanční bonus a volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu.
Semifinále:
- 1. utkání
Sobota 2. května 15:00 Bohemians – Olomouc 1:3, Karviná – Pardubice 1:2 (Oneplay)
- 2. utkání
Neděle 10. května 15:00 Olomouc – Bohemians 1:2p, Pardubice – Karviná 1:3p (Oneplay)
Finále:
- 1. utkání
Sobota 16. května 17:00 Karviná - Olomouc 1:3 (Oneplay)
- 2. utkání
Sobota 23. května 14:00 Olomouc - Karviná 4:0 (Oneplay)
Skupina o záchranu
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Do druhé ligy přímo spadne pouze nejhorší tým. Stejně jako v bojích o titul mají také tři výše postavené celky skupiny o záchranu výhodu tří domácích zápasů. Týmy na 14. a 15. příčce bude čekat baráž s druhým a třetí mužstvem z druhé ligy, která je na programu na závěr sezony na konci května.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 15:00 Baník – Mladá Boleslav 0:0 (Oneplay)
Sobota 2. května 15:00 Zlín – Dukla 2:1 (Oneplay)
Neděle 3. května 13:00 Teplice – Slovácko 1:1 (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 14:00 Mladá Boleslav – Zlín 1:1 (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 Teplice – Baník 2:1 (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 Dukla –Slovácko 0:1 (Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 17:30 Mladá Boleslav – Dukla 1:2 (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 Zlín – Teplice 2:4 (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 Slovácko – Baník 2:1 (Oneplay)
- 4. kolo
Sobota 16. května 17:00 Slovácko. – Mladá Boleslav 0:3 (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 Baník – Zlín 2:0 (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 Teplice – Dukla 2:0 (Oneplay)
- 5. kolo
Sobota 23. května 14:00 Mladá Boleslav – Teplice 0:2 (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 Zlín – Slovácko 1:0 (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 Dukla – Baník 0:3 (Oneplay)
- Baráž
Úterý 26. května 18:00 Baník - Táborsko (Oneplay)
Středa 27. května 18:00 Artis Brno - Slovácko (Oneplay)
Sobota 30. května 13:00 Táborsko - Baník (Oneplay)
Neděle 31. května 13:00 Slovácko - Artis Brno (Oneplay)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup
Pravidla pro určení konečného pořadí
Pokud mají dvě nebo více družstev po odehrání základní i nadstavbové části (skupiny o titul a o záchranu) shodný počet bodů, rozhodují o jejich pořadí následující kritéria:
- Body ze základní části
- Body ze vzájemných utkání
- Skóre ze vzájemných utkání
- Góly ve vzájemných utkáních
- Celkový brankový rozdíl
- Celkový počet vstřelených branek
- Soutěž Fair-play
- Los
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu