Slavia - Dynamo Kyjev 1:1. Remíza na úvod přípravy, soupeř srovnal v závěru
Fotbalisté Slavie v úvodním utkání letní přípravy remizovali na soustředění v Rakousku s Dynamem Kyjev 1:1. Českého mistra poslal už ve čtvrté minutě do vedení Samuel Pikolon, krátce před koncem srovnal Nazar Vološyn. Pražané nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe.
Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. Poprvé v červenobílém dresu nastoupily i některé z letních posil Glossoa, Nowak, Kačor a Ayaosi, představili se také navrátilci z hostování.
Slávisté hned ve čtvrté minutě otevřeli skóre. Na Labíkův centr z přímého kopu z levé strany si ve vápně naběhl mladík Pikolon, který v uplynulé sezoně patřil do kádru druholigové rezervy, a zblízka poslal balon do sítě. Po změně stran Pražané dlouho nepouštěli čtvrtý celek uplynulé sezony ukrajinské ligy do šancí, v 86. minutě si ale Vološyn dostal za obranu a únik bezpečně proměnil.
Jako první z českých ligových týmů odehrál zápas letošní letní přípravy kolem poledne Zlín. „Ševci“ proti Petržalce z druhé slovenské nejvyšší soutěže nepotvrdili roli jasných favoritů a byli rádi, že stav 1:3 dotáhli aspoň k remíze 3:3. Zajistil ji dvěma góly v závěru osmnáctiletý senegalský útočník Toure.