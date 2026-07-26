Svědík: Věděli jsme, v čem je Sparta zranitelná. Překvapení v sestavě? Nebojíme se
Na lavičce nechal kreativce Petra Ševčíka. Do typologie fotbalového trháku se Spartou (3:1) se mu nehodil. Stejně jako slovenský šikula Martin Rymarenko a exreprezentant Jaromír Zmrhal, jenž naskočil až na konci. Martin Svědík si v obnovené premiéře Zbrojovky mezi elitou pohrál se sestavou a po zápase mohl říct, že mu víceméně všechny tahy vyšly. Včetně odvážného herního plánu.
Těší vám, že vaši svěřenci ukázali proti velké Spartě kuráž?
„Každou akci jsme se snažili zakončit, buď střelou, nebo centrem. Chtěli jsme být nebezpeční. Když jsme byli přesní, dařilo se nám to. Věděli jsme, že je v tomto Sparta zranitelná. První poločas jsme dohráli velmi dobře. Do druhého jsme vstoupili špatně, nechali jsme se zatlačit. Hlavně nám dělal problémy Karabec se svým naváděním levačkou. A taky nás zlobil Sochůrek. Pramenilo z toho vyrovnání, Sparta trošku přidala. Velmi důležitý byl náš gól ze standardky, napumpoval nám energii a aktivitu. Po třetí brance už jsme si zasloužené vítězství pohlídali. Dokázali jsme to týmovým výkonem. Tým pracoval jako jeden člověk.“
Ukázal vám tento duel něco do blízké budoucnosti Zbrojovky v první lize?
„Nedá se z toho nic vyčíst. Byl to první zápas, doma, se Spartou. Děkuji fanouškům za skvělou atmosféru. Lepší příběh bych asi nenapsal. Ale byl to jeden den, který jsme si užili. Čeká nás těžký program. Každé utkání bude jiné, náročné. Nemyslím, že tohle je nějaké měřítko. Už přepínám na mód Plzeň.“
Překvapil jste nasazením středního záložníka Lukáše Saala, jenž hrál na jaře druhou ligu v Kroměříži. Uspěl?
„Lukáš měl dobrou přípravu. My se nebojíme nasadit mladého hráče, pokud má kvalitu a trénuje jako Lukáš. Pasoval nám do sestavy víc než někdo jiný. Hodili jsme ho do vody, aby plaval. Muselo to pro něj být psychicky náročné, ale zvládl to velmi dobře.“
Jádro týmu z minulého ročníku se nezměnilo. Byl to záměr?
„Nemůžeme přebudovávat úplně všechno. Řekli jsme si, že chceme postoupit a že kluci jako Klíma, Kaká, Vedral, Čavoš budou tvořit jádro i v první lize. Jednoznačně jsme nechtěli, aby bylo na hřišti sedm, osm nových hráčů. Vazby tam musí být. Jsem nesmírně rád, že se trefili útočníci, pomůže jim to v sebevědomí. Chceme být v útočné fázi nečitelní a dobře se připravit na soupeře.“
Výborně zahrál na stoperu Filip Vedral, o jehož prvoligové kvalitě se trošku pochybovalo. Co říkáte na něj?
„Kaká i Vedral hráli poprvé v životě prvoligový zápas. Filip je momentálně náš stoper číslo jedna. Měl opravdu skvělou přípravu. U něj jsme neměli žádné pochybnosti, že by neměl být v základní sestavě. Má výborné parametry, zlepšil se v rozehrávce. Dokáže vyjet s míčem, je velmi nepříjemný stoper pro útočníky soupeře. Udělal mi velkou radost.“