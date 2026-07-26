Trpišovský o ztrátách rivalů: Koukáme na sebe. Kolísek se poučí, nechceme zbytečné zákroky
Věděl, že se s mladou sestavou jde do risku. Nakonec to pro Jindřicha Trpišovského i Slavii dopadlo výborně. V prvním kole sezony odmítli sešívaní havarovat jako konkurenti z Letné a Plzně. Byť se Slováckem rychle prohrávali, dovedli výsledek poutavým výkonem v prvním poločase otočit na 4:1. Nakonec se úřadující šampion těšil z demolice 5:1. „Říkali jsme si, že i kdyby přišel těžší moment, zápas zvládne zkušená kostra týmu, že tým ukočíruje,“ byl přesvědčený slávistický kouč.
Pohodový vstup?
„Jsme rádi za vítěznou premiéru, protože jsme ji zažili po dlouhé době. V posledních letech se nám úvodní zápasy úplně nepodařily, takže si cením vítězství i toho, že někteří noví hráči zaznamenali kanadské body. Těší mě také, že všichni kluci v prvním poločase podali výkon, který přispěl k úspěšnému zvládnutí utkání. Nikdo nezaostával ani nepropadl. Utkání jsme si sami zkomplikovali, jelikož jsme inkasovali z protiútoku a prohrávali jsme. Mužstvo – zvláště v sestavě plné nových a mladých hráčů – ale dokázalo rychle zvýšit tempo, zareagovat a ještě do poločasu skóre otočit do výrazného náskoku. Ve druhém poločase už náš výkon nebyl dobrý. Hra byla pomalá. Soupeř se po červené kartě zatáhl ještě více, zavřel prostory za obranou a po dalším vyloučení to bylo ještě výraznější. Chyběl nám větší pohyb i lepší souhra. Výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali. Celkově jsme ale rádi za vítězství i za reakci po inkasovaném gólu.“
Mojmír Chytil říkal, že k horšímu výkonu v druhém poločase mohl napomoci i stav trávníku, respektive počasí. Vnímáte to stejně, že jak hřiště vyschlo, nedalo se hrát tak rychle?
„Ano, v letních měsících, kdy se hraje od tří hodin, přímý svit a teplota trávník strašně rychle vysuší. Voda se odpaří a hřiště vydrží v ideálním stavu tak 15 až 20 minut. To je v podstatě všude, kde hrajeme. Navíc nová tráva bývá hustá, postupem času se hřiště ohřeje a povrch drhne, takže míč zpomaluje. Ale nechci se na to vymlouvat. Rozhodovací fáze s míčem trvala déle i kvůli změnám v sestavě. Někdy bylo vidět, že součinnost ještě chybí a více váháme nad tím, kam míč dát, hlavně v poslední třetině hřiště.“
V minulém ročníku běhali na krajích reprezentanti Jurásek a Douděra, dnes tam byli mladí kluci bez větších ligových zkušeností. Jak moc jste zvažoval jejich nasazení do základní sestavy?
„Téma to bylo velké. Situace byla hodně specifická i v tom, že kluci z reprezentace byli dlouho na srazu, absolvovali přelety a viděli jsme jejich aktuální stav. Riziko v tom určitě bylo. Na druhou stranu jsme věřili, že bez diváků bude komunikace snazší, kluci nás lépe uslyší a budou reagovat na situace lépe, než kdyby byli pod tlakem plného stadionu. Říkali jsme si, že i kdyby přišel těžší moment, zápas zvládne zkušená kostra týmu, že tým ukočíruje.“
Jak se rodila sestava? Kdy jste o ní měl jasno?
„Od středy, kdy jsme měli první trénink v tomto složení, jsme to takhle drželi. Někteří kluci z reprezentace sice chtěli hrát, ale rozhodnutí padlo už ve středu. Mladí kluci si šanci zasloužili za přístup v letní přípravě, odmakali ji a odehráli dobré zápasy. Věřili jsme, že zápas zvládne celá sestava.“
Konečný patřil k nejlepším hráčům
Máte už přesný plán, jak budete s reprezentanty v dalších zápasech zacházet?
„V hlavě ano, ale budeme vycházet z aktuálního stavu a také z toho, jaký soupeř nás čeká. Zápasy na Baníku, Pardubicích nebo Liberci jsou odlišné svou typologií. Chceme mít ideální složení pohromadě co nejdříve, ale je to nová situace. Dnes třeba Chaloupek dostal patnáct minut. U Provoda bylo znát, že běžecky ještě není na maximu. Budeme postupně zkoušet, jak jsou schopní zápasové zatížení zvládat. Vytížení bude hodně individuální.“
Zeptám se ještě na mladé kluky, Jakuba Kolíska a Mikuláše Konečného. Nezatrnulo vám u Kuby při žluté kartě, že se změní na červenou? A u Mikuláše při tom nešťastném momentu na konci?
„Mladí hráči si v klubu jako Slavia musejí projít krizovými momenty. Je to daň za sbírání zkušeností, které ničím nenahradíte. Podobně si tím v minulosti prošli i jiní hráči. Mikuláš potvrzuje to, co v něm vidíme od jeho šestnácti let. Je škoda, že zápas zakončil v poslední sekundě tímto zákrokem. Věřím, že si odstojí jednozápasový trest a naskočí zpátky, protože patřil k nejlepším hráčům. U Kolíska je to ponaučení. Nechceme zbytečné zákroky. Před zápasem jsem hráčům říkal, že i za stavu 0:0 raději pustíme soupeře do šance, než abychom šli do deseti. Byla to zbrklost, ale naštěstí to pro nás dopadlo dobře. Určitě se z toho poučí.“
Co vás potěšilo více – dnešní výhra, nebo sobotní zaváhání rivalů?
„Jednoznačně dnešek. Koukáme se sami na sebe. I když výsledek 5:1 vypadá přesvědčivě, byl jsem v týdnu poměrně nervózní. Mám velký respekt k prvním zápasům sezony. Skládání sestavy, noví hráči, návraty z reprezentace... Vstup do soutěže není nikdy jednoduchý. Výsledky z prvního kola ukázaly, že liga bude extrémně vyrovnaná. Týmy se zkvalitňují a získat body bude těžké proti komukoliv. Jsem rád, že naši mladí hráči potvrdili formu z přípravy, pomohli k vítězství a zvládli i moment, kdy jsme prohrávali.“
Wiktor Nowak vstřelil dvě branky. Připomíná vám svým výběrem místa ve vápně Tomáše Součka?
„Určitá podobnost tam je, i když jsou to odlišní hráči. Spojuje je síla v šestnáctce, výběr místa při standardních situacích a doplňování útoku. Wiktor má navíc skvělou střelu oběma nohama i výbornou hlavičku. V kabině je oblíbený pro svou obětavost a stoprocentní přístup. Nikdy jsem ho neviděl dělat věci na devětadevadesát procent.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Artis
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Hr. Králové
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Ml. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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