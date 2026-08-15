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SESTŘIHY: Slovácko - Olomouc 1:2. Pardubice doma remizovaly s Mladou Boleslaví

Louis Lurvink v akci proti Slovácku
Louis Lurvink v akci proti SlováckuZdroj: ČTK / Glück Dalibor
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Louis Lurvink v akci proti Slovácku
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Chance Liga
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Na programu fotbalové Chance Ligy je 4. kolo. Olomouc v moravském derby zavítala na stadion Slovácka a z Uherského Hradiště si veze tři body po výhře 2:1. Pardubice remizovaly s Mladou Boleslaví 1:1, Sparta si doma poradila s Teplicemi výsledkem 4:1 a poprvé naplno zabrala Plzeň, Zlín porazila 3:2. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Slovácko - Olomouc 1:2

Moravské derby v Uherském Hradišti ovládla Sigma. Olomouc na hřišti rivala zvítězila 2:1 díky trefám Louise Lurvinka a Pétera Barátha. Za domácí v závěru snížil Paul Ndubuisi. Slovácko nadále čeká na první vítězství v sezoně.

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SESTŘIH: Slovácko - Olomouc 1:2. Moravské derby pro Sigmu, domácí jen korigovali

Pardubice - Mladá Boleslav 1:1

Východočeši slaví první ligový bod v aktuální sezoně. Skóre v 10. minutě otevřel kapitán domácích Vojtěch Patrák, následně musel v závěru poločasu kvůli zranění střídat. O vyrovnání se postaral v 75. minutě Martin Šubert.

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SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:1. Východočeši vedli, nakonec berou aspoň první bod

Sparta - Teplice 4:1

Letenští vedli zásluhou Tobiase Guddala, který se prosadil poprvé po přestupu z norského Trömso. Následně se však parádně trefil Lukáš Mareček a vyrovnal stav zápasu. Sparťané ale dokázali zareagovat a po trefách Irvinga a Alcócera si vzali vedení zpět. Kostaričan v závěru utkání přidal ještě svou druhou branku a duel zakončil s bilancí 2+1. Fanoušci vyvěsili transparent proti sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému a kotel vypískal i novou posilu Matěje Juráska, který si připsal první minuty v dresu Sparty.

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SESTŘIH: Sparta - Teplice 4:1. Hladká výhra Letenských a pískot na Juráska

Plzeň - Zlín 3:2

Plzeň si připsala premiérové soutěžní vítězství v sezoně. Západočeši vedli už od šesté minuty po vlastním gólu Ondřeje Kukučky, chvíli nato srovnal Stanislav Petruta. Ještě před pauzou proměnil penaltu domácí Christophe Kabongo a v 56. minutě přidal pojistku Prince Adu. V závěru už pouze snížil Frank Appiah.

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SESTŘIH: Plzeň – Zlín 3:2. Viktoria slaví první výhru, hosté zůstávají bez bodu poslední • isportTV

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Olomouc42117:67
6Teplice421110:107
7Liberec32014:26
8Sparta42028:76
9Plzeň412110:115
10Zbrojovka31114:34
11Bohemians31113:34
12Baník31022:63
13Artis30124:71
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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