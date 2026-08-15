SESTŘIHY: Slovácko - Olomouc 1:2. Pardubice doma remizovaly s Mladou Boleslaví
Na programu fotbalové Chance Ligy je 4. kolo. Olomouc v moravském derby zavítala na stadion Slovácka a z Uherského Hradiště si veze tři body po výhře 2:1. Pardubice remizovaly s Mladou Boleslaví 1:1, Sparta si doma poradila s Teplicemi výsledkem 4:1 a poprvé naplno zabrala Plzeň, Zlín porazila 3:2. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Slovácko - Olomouc 1:2
Moravské derby v Uherském Hradišti ovládla Sigma. Olomouc na hřišti rivala zvítězila 2:1 díky trefám Louise Lurvinka a Pétera Barátha. Za domácí v závěru snížil Paul Ndubuisi. Slovácko nadále čeká na první vítězství v sezoně.
Pardubice - Mladá Boleslav 1:1
Východočeši slaví první ligový bod v aktuální sezoně. Skóre v 10. minutě otevřel kapitán domácích Vojtěch Patrák, následně musel v závěru poločasu kvůli zranění střídat. O vyrovnání se postaral v 75. minutě Martin Šubert.
Sparta - Teplice 4:1
Letenští vedli zásluhou Tobiase Guddala, který se prosadil poprvé po přestupu z norského Trömso. Následně se však parádně trefil Lukáš Mareček a vyrovnal stav zápasu. Sparťané ale dokázali zareagovat a po trefách Irvinga a Alcócera si vzali vedení zpět. Kostaričan v závěru utkání přidal ještě svou druhou branku a duel zakončil s bilancí 2+1. Fanoušci vyvěsili transparent proti sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému a kotel vypískal i novou posilu Matěje Juráska, který si připsal první minuty v dresu Sparty.
Plzeň - Zlín 3:2
Plzeň si připsala premiérové soutěžní vítězství v sezoně. Západočeši vedli už od šesté minuty po vlastním gólu Ondřeje Kukučky, chvíli nato srovnal Stanislav Petruta. Ještě před pauzou proměnil penaltu domácí Christophe Kabongo a v 56. minutě přidal pojistku Prince Adu. V závěru už pouze snížil Frank Appiah.
Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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