ONLINE: Sparta - Teplice. Letenští doma vyzvou Severočechy, odčiní špatný start do sezony?
Čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy odstartuje v sobotu duelem mezi Spartou a Teplicemi. Pražané vstoupili do sezony hrůzostrašně a ze tří zápasů vydolovali pouze tři body. Proti Severočechům však už skoro osm let neprohráli. Skláři v minulém kole remizovali s Plzní 5:5 a v lize ještě nepoznali chuť porážky. Zápas, který startuje v 17:00 sledujte ONLINE na iSportu.
- 2:011.0%
- 1:110.4%
- 1:010.4%
- 2:19.9%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu