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ONLINE: Sparta - Teplice. Letenští doma vyzvou Severočechy, odčiní špatný start do sezony?

Sparťané slaví gól Johna Mercada
Sparťané slaví gól Johna MercadaZdroj: ČTK
Hráči Teplic před úvodním výkopem
Jonatan Bruneš přišel na hřiště v poločase
Lukáš Mareček poslal Teplice do vedení
Sparťané slaví výhru nad Lyonem s fanoušky
Lukáš Mareček a jeho radost
Trenér Brian Priske slaví výhru nad Lyonem
Gólová radost hráčů Teplic
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iSport.cz
Chance Liga
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Čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy odstartuje v sobotu duelem mezi Spartou a Teplicemi. Pražané vstoupili do sezony hrůzostrašně a ze tří zápasů vydolovali pouze tři body. Proti Severočechům však už skoro osm let neprohráli. Skláři v minulém kole remizovali s Plzní 5:5 a v lize ještě nepoznali chuť porážky. Zápas, který startuje v 17:00 sledujte ONLINE na iSportu.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 4. kolo
Sparta Praha
so 15. 8.
0:0
Živě
Teplice
Pravděpodobnost výhry
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Teplice
Pravděpodobná skóre
  • 2:011.0%
  • 1:110.4%
  • 1:010.4%
  • 2:19.9%
Predikce aktualizována: 15. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

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