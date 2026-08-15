Tvrdé přivítání Juráska na Letné: My tě tu nechceme! Dusno při děkovačce, přišla omluva
Prožil velmi třaskavou, a určitě ne zrovna příjemnou premiéru v novém dresu. Matěj Jurásek, zatím poslední letní posila Sparty, odehrál v sobotním ligovém zápase proti Teplicím (4:1) přes patnáct minut a vyslechl si vulgární pokřiky. Kotel letenských fanoušků adresoval hráči, jenž má za sebou zhruba sedmiletou minulost ve Slavii, v týmu největšího rivala, jednoznačný vzkaz: „My tě tu nechceme!“
Vítězná děkovačka pod kotlem Sparty měla negativní náboj. Ultras začali pískat na Juráska, který byl schovaný v řadě mezi dalšími spoluhráči. Trenér Brian Priske najednou zavelel k odchodu a jeho svěřenci se pomalu přesouvali pryč.
Jenže skupina kolem Adama Ševínského, Martina Suchomela, Patrika Vydry, Adama Karabce či Jakuba Surovčíka se vydala vstříc nejhlasitějším fanouškům. Přidal se k nim i Priske a také Jurásek. Ten, kolem kterého se všechno točilo.
„Omluv se, omluv se, omluv se,“ skandovali příznivci k bývalému slávistovi, který tak podle některých ohlasů fanoušků na sítích opravdu učinil. Slovo si pak vzali Surovčík nebo Karabec a postavili se za nového spoluhráče.
Jurásek si vzal i mikrofon do ruky a spustil: „Jsem rád, že jsme vyhráli. Jsem kluk, kterému je dvaadvacet, a miluju fotbal. Chci ho hrát tam, kde budeme všichni bojovat. Já chci tady bojovat a získat si vaši důvěru.“ Později se ještě omluvil za dřívější výroky proti Spartě.
Ostatní tribuny Juráska naopak podporovaly, nakonec děkovačka pokračovala ve standardním režimu.
Kotel se projevoval už během utkání, ve 36. minutě nastala na Letné paradoxní situace. Sparta vstřelila Teplicím gól na 2:1, konkrétně se trefil záložník Andrew Irving. Fanoušci stojící za brankou Jakuba Surovčíka sice vyletěli radostí, ale neustali ve skandování pokřiku, který směřoval na Juráska.
Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník se stal hráčem Sparty teprve v pátek, když dorazil na roční hostování s opcí na trvalý přestup z anglického Norwich City.
Stadionem znělo: „Každej ví, jak to je. My tě tu nechceme. Táhni do prd…“ Další vulgární část nelze ani publikovat.
Český reprezentant zrovna vyběhl během první půle se rozcvičovat. Společně s ním byli u postranní čáry parťáci Jaroslav Zelený a Dominik Hollý, který postával v Juráskově blízkosti, a plácal ho po zádech. Nejspíš aby ho podpořil.
Nejtěžší chvíle pro Juráska odstartovaly v 74. minutě, když na sebe oblékl rudý dres a vystřídal Johna Mercada. Pískot, bučení, opět už jednou zmiňovaný hanlivý pokřik. Navrch k tomu opakovaná urážka Slavie. Je ale fér, aby zaznělo, že vše vycházelo pouze z kotle.
Dnes už bývalý hráč Norwiche se postavil na pravé křídlo a neměl daleko ke gólu ani asistenci. Po přiklepnutí Adama Karabce střílel levačkou na bližší tyč, brankář Matouš Trmal dobře zasáhnul. Po jeho centru na hranu malého vápna se natahoval po míči Jonatan Braut Brunes. Celkem zaznamenal dvanáct doteků, při každém z nich sparťanští fanoušci pískali. Stejně tak při zahrávání přímého kopu z levé strany.
Historii nevymažeme, řekl Priskeho asistent
První hlasitá reakce od nejaktivnějších podporovatelů Sparty přišla už při oznámení základní sestavy, kterou trenér Brian Priske poslal do duelu s Teplicemi. U náhradníků většinou bývá ticho, při Juráskově jméně ale zazněl pískot.
„Jsem zvědavý, jak Jurásek dokáže navázat na výkony, které podával před odchodem do Anglie,“ zmínil expert a bývalý trenér Zdeněk Ščasný ve studiu Oneplay Sport. „A taky na to, jak ho přijmou sparťanští fanoušci, nebude to mít snadné. Musí být silný a snažit se, aby ho přijali,“ dodal.
Negativní ohlasy se očekávaly. Jurásek odehrál 91 soutěžních zápasů za Slavii, a když přestoupil k rivalovi, vymazal z Instagramu všechny fotografie související se „sešívanými“. A není to tak dávno, co se postavil pod Tribunu Sever s kuklou na hlavě a světlicí ruce křičel chorál, který urážel Spartu.
„Nemůžeme vymazat jeho historii ve Slavii,“ zmínil asistent sparťanského trenéra Diarmuid O´Carroll před zápasem v rozhovoru pro Oneplay Sport. „Zaměřujeme se hlavně na výkony a věříme, že nám může hodně pomoct. Je motivovaný a připravený bojovat za klub, ale musí si lidi samozřejmě získat. Pokud se mu bude dařit, brzy si je přitáhne na svoji stranu,“ pokračoval.
V prvním zápase se tak zatím nestalo…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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