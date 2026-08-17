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Pohroma pro tápající Pardubice. Na dlouhé měsíce přišly o kapitána. Proč?

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SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:1. Východočeši vedli, nakonec berou aspoň první bod
Karel Spáčil v souboji s Vojtěchem Patrákem
Vojtěch Patrák z Pardubic a Wiktor Nowak ze Slavie
Vojtěch Patrák v zápase se Slavií
Vojtěch Patrák skóroval do sítě Sparty
Matěj Ryneš se snaží udržet míč před Vojtěchem Patrákem
Vojtěch Patrák z Pardubic s kapitánskou páskou
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Zlé zprávy ničí fotbalové Pardubice, které chtěly v lize potvrdit jarní rozmach. Po čtyřech kolech, v nichž zapsaly přes slušné výkony jediný bod, jsou zaraženy na čtrnácté figuře. Navíc v posledním utkání s Mladou Boleslaví přišly o kapitána a elitního střelce celé soutěže. Vojtěch Patrák bude chybět dlouhé měsíce, je velmi pravděpodobné, že až do konce tohoto ročníku.

V 10. minutě vystihl špatnou boleslavskou rozehrávku a brilantní střelou z nějakých osmnácti metrů rozjel skóre duelu, který nakonec skončil 1:1. Vojtěch Patrák se v sezoně trefil poprvé a připomněl minulou, životní, v níž se radoval ze třinácti ligových zásahů. Vedle toho se stal také kapitánem mančaftu, jeho šéfem.

Jenže teď je tu klasický fotbalový problém. V sobotním střetu musel totiž po půlhodině z placu, zranil se. „Patrasovi se kousla noha do trávníku při souboji ve vápně. Šel na vyšetření k lékaři, uvidíme, co ukážou výsledky,“ vykládal na tiskové konferenci trenér Jan Trousil.

Podle informací deníku Sport ověřených ze dvou stran je diagnóza velmi krutá, jedná se o přetržení zkříženého vazu v koleně, v tom prokletém fotbalovém kloubu. Délka absence není ještě přesně určena, ale v těchto častých případech se jedná většinou minimálně o deset měsíců.

Stejný problém má kupříkladu sparťan Magnus Kofod Andersen, jenž si ho způsobil na konci srpna minulého roku v utkání s Duklou. Dánský záložník dosud do hry nezasáhl, datum návratu je stále nejisté…

Patrák bude Pardubicím rozhodně scházet, jeho kvalita je vyzkoušená. „Chybí nám lídři a komunikace,“ upozornil Trousil. To jsou přitom útočníkovy silné stránky, v osobnost mančaftu se postupně vypracoval. Nyní budou muset zaskočit jiní.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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