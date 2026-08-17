Pohroma pro tápající Pardubice. Na dlouhé měsíce přišly o kapitána. Proč?
Zlé zprávy ničí fotbalové Pardubice, které chtěly v lize potvrdit jarní rozmach. Po čtyřech kolech, v nichž zapsaly přes slušné výkony jediný bod, jsou zaraženy na čtrnácté figuře. Navíc v posledním utkání s Mladou Boleslaví přišly o kapitána a elitního střelce celé soutěže. Vojtěch Patrák bude chybět dlouhé měsíce, je velmi pravděpodobné, že až do konce tohoto ročníku.
V 10. minutě vystihl špatnou boleslavskou rozehrávku a brilantní střelou z nějakých osmnácti metrů rozjel skóre duelu, který nakonec skončil 1:1. Vojtěch Patrák se v sezoně trefil poprvé a připomněl minulou, životní, v níž se radoval ze třinácti ligových zásahů. Vedle toho se stal také kapitánem mančaftu, jeho šéfem.
Jenže teď je tu klasický fotbalový problém. V sobotním střetu musel totiž po půlhodině z placu, zranil se. „Patrasovi se kousla noha do trávníku při souboji ve vápně. Šel na vyšetření k lékaři, uvidíme, co ukážou výsledky,“ vykládal na tiskové konferenci trenér Jan Trousil.
Podle informací deníku Sport ověřených ze dvou stran je diagnóza velmi krutá, jedná se o přetržení zkříženého vazu v koleně, v tom prokletém fotbalovém kloubu. Délka absence není ještě přesně určena, ale v těchto častých případech se jedná většinou minimálně o deset měsíců.
Stejný problém má kupříkladu sparťan Magnus Kofod Andersen, jenž si ho způsobil na konci srpna minulého roku v utkání s Duklou. Dánský záložník dosud do hry nezasáhl, datum návratu je stále nejisté…
Patrák bude Pardubicím rozhodně scházet, jeho kvalita je vyzkoušená. „Chybí nám lídři a komunikace,“ upozornil Trousil. To jsou přitom útočníkovy silné stránky, v osobnost mančaftu se postupně vypracoval. Nyní budou muset zaskočit jiní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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