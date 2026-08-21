Zůstane Veselý ve vršovickém derby i podesáté bez bodu? Sparta a první venkovní výhra…
V 5. ligovém kole nás čeká jen šest duelů, protože Jablonec i Hradec využili možnosti a víkendové duely si čeští pohároví účastníci přeložili na začátek září. V sobotu nás čeká vršovické derby, Sparta vyrazí na hřiště nováčka Artisu Brno. Pardubice vyjedou do Olomouce bez svého zraněného kapitána Vojtěch Patráka. O víkendu se toho bude dít hodně a to nejpodstatnější řešili ve Footcast Preview Jakub Podaný, David Sobišek a redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.
Zápas kola: Slavia Praha - Bohemians Praha 1905
Sešívaní ztratili v minulém kole první body v sezoně za remízu v Liberci a nepředvedli ideální výkon. Najet na vítěznou vlnu budou chtít doma proti Bohemce, což je pro Slavii oblíbený soupeř. Červenobílí své sousedy porazili jedenáctkrát po sobě. Jaroslav Veselý tak jako kouč Bohemky nezískal se svým vršovickým rivalem ani bod. Klokani ale nedostali v lize gól už 187 minut. Jak dlouho vydrží jejich obrana v sobotu v Edenu?
Hráč ke sledování: Aziz Kayondo (Slovan Liberec)
Aziz Kayondo hraje na začátku sezony skvěle. Je agresivní, rvavý, dynamický a zatím nedostává zbytečné žluté karty. Liberec je ve velmi dobré pohodě a Kayondo na levé straně Slovanu bude hodně cítit. Ševci jsou nejhorší tým ligy, jako jediný celek ještě nezískal ani bod a Kayondo bude mít víc ofenzivních úkolů. Ve Zlíně si připíše asistenci.
Je před námi neúplné páté ligové kolo!
- Jak se naladí Slavia na derby se Spartou?
- Připíše si Zlín první body do tabulky, nebo zůstane i po 5. hracím dni na suchu?
- Sparta se představí po měsíci v Brně. V červenci tam prohrála se Zbrojovkou, vylepší si bilanci a reputaci?
Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00.
|Zápas
|1
|0
|2
So 22. 8. 17:00
Ml. BoleslavSlovácko
|48%
|26%
|26%
So 22. 8. 17:00
ArtisSparta
|12%
|19%
|69%
So 22. 8. 17:00
ZlínLiberec
|23%
|26%
|51%
So 22. 8. 20:00
SlaviaBohemians
|76%
|16%
|8%
Ne 23. 8. 17:00
TepliceZbrojovka
|47%
|27%
|26%
Ne 23. 8. 20:00
OlomoucPardubice
|49%
|26%
|25%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu