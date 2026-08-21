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Zůstane Veselý ve vršovickém derby i podesáté bez bodu? Sparta a první venkovní výhra…

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Footcast: Preview před derby Slavia - Bohemians • Zdroj: iSport.cz
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý udílí hráčům pokyny během pauzy ve druhém poločase
Liberecký Aziz Kayondo
Liberecký Aziz Kayondo
Tomáš Chorý na střídačce Slavie
Souboj mezi Libercem a Slavií
Radost hráčů Slavie po úvodním gólu
Liberec doma bojuje se Slavií
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iSport.cz
Chance Liga
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V 5. ligovém kole nás čeká jen šest duelů, protože Jablonec i Hradec využili možnosti a víkendové duely si čeští pohároví účastníci přeložili na začátek září. V sobotu nás čeká vršovické derby, Sparta vyrazí na hřiště nováčka Artisu Brno. Pardubice vyjedou do Olomouce bez svého zraněného kapitána Vojtěch Patráka. O víkendu se toho bude dít hodně a to nejpodstatnější řešili ve Footcast Preview Jakub Podaný, David Sobišek a redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.

Zápas kola: Slavia Praha - Bohemians Praha 1905

Sešívaní ztratili v minulém kole první body v sezoně za remízu v Liberci a nepředvedli ideální výkon. Najet na vítěznou vlnu budou chtít doma proti Bohemce, což je pro Slavii oblíbený soupeř. Červenobílí své sousedy porazili jedenáctkrát po sobě. Jaroslav Veselý tak jako kouč Bohemky nezískal se svým vršovickým rivalem ani bod. Klokani ale nedostali v lize gól už 187 minut. Jak dlouho vydrží jejich obrana v sobotu v Edenu?

Hráč ke sledování: Aziz Kayondo (Slovan Liberec)

Aziz Kayondo hraje na začátku sezony skvěle. Je agresivní, rvavý, dynamický a zatím nedostává zbytečné žluté karty. Liberec je ve velmi dobré pohodě a Kayondo na levé straně Slovanu bude hodně cítit. Ševci jsou nejhorší tým ligy, jako jediný celek ještě nezískal ani bod a Kayondo bude mít víc ofenzivních úkolů. Ve Zlíně si připíše asistenci.

Je před námi neúplné páté ligové kolo!

  • Jak se naladí Slavia na derby se Spartou?
  • Připíše si Zlín první body do tabulky, nebo zůstane i po 5. hracím dni na suchu?
  • Sparta se představí po měsíci v Brně. V červenci tam prohrála se Zbrojovkou, vylepší si bilanci a reputaci?

Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
Ml. BoleslavSlovácko
So 22. 8. 17:00
48%26%26%
ArtisSparta
So 22. 8. 17:00
12%19%69%
ZlínLiberec
So 22. 8. 17:00
23%26%51%
SlaviaBohemians
So 22. 8. 20:00
76%16%8%
TepliceZbrojovka
Ne 23. 8. 17:00
47%27%26%
OlomoucPardubice
Ne 23. 8. 20:00
49%26%25%
Predikce aktualizována: 21. 8. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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