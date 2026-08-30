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ONLINE: Plzeň - Slovácko. Ligová premiéra pro Kováče, naváže Viktoria na evropskou přestřelku?

Euforie Lukáše Červa
Euforie Lukáše ČervaZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
První tisková konference Radoslava Kováče jako trenéra Plzně
Osman Bukari z Bělehradu a Merchas Doski z Plzně
Hráči Plzně se radují z gólu
První tisková konference Radoslava Kováče jako trenéra Plzně
Děkovačka hráčů Plzně s fanoušky
Postupová radost Plzně
Hráči Plzně před prodloužením
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Slovácka se v 6. kole Chance Ligy pokusí vybojovat první ligovou výhru v novém ročníku. Musí ale vyhrát na půdě plzeňské Viktorie, kterou po výměně trenérů nabudil obrat proti Crvene Zvezdě Bělehrad a postup do Evropské ligy. Jak dopadne ligová premiéra Radoslava Kováče na lavičce Západočechů? Zápas začíná v 17 hodin a přímý přenos ONLINE můžete sledovat na webu iSport.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 6. kolo
Viktoria Plzeň
ne 30. 8.
17:00
Slovácko
Pravděpodobnost výhry
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Slovácko
Pravděpodobná skóre
  • 2:011.2%
  • 2:19.8%
  • 1:09.6%
  • 1:19.2%
Predikce aktualizována: 30. 8. 2026 15:23
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Zbrojovka53119:510
4Liberec53116:310
5Olomouc631210:810
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Baník53024:69
9Hr. Králové32104:27
10Teplice521210:127
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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