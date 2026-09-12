Předplatné

ONLINE: Sparta - Jablonec 1:0. Osamocený Alcócer posílá Pražany do vedení

Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti Jablonci
Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti JablonciZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Rozhodčí Stanislav Volek během utkání Sparty proti Jablonci
John Mercado v utkání proti Jablonci
Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti Jablonci
Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti Jablonci
Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti Jablonci
Hugo Sochůrek v utkání proti Jablonci
Hugo Sochůrek v utkání proti Jablonci
14
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (13)

Fotbalová Sparta v rámci 8. kola Chance Ligy hostí v Praze Jablonec. Zatímco Letenští zažívají tragický vstup do sezony a s 9 body spadli do druhé poloviny tabulky, svěřencům Luboše Kozla se daří navazovat na výkony z minulé sezony. Severočeši s 13 body drží pátou příčku. Jak dopadne sobotní střet obou celků? Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
10

Průběh zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Sparta Praha
so 12. 9.
1:0
43. min
Jablonec
Pravděpodobnost výhry
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Jablonec
Pravděpodobná skóre
  • 1:021.9%
  • 2:021.2%
  • 1:112.0%
  • 2:111.7%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 1:0
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 18:46
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Jablonec741210:613
7Teplice741215:1313
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (13)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů