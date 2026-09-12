Priske: Bilance byla neakceptovatelná. Proč otočil stopery a co se Ševínským?
Museli zabrat, tlak se projevil. Fotbalisté Sparty šli do duelu s Jabloncem jako desátý tým Chance Ligy, což je nepřípustné, notabene když prohráli čtyři zápasy ze sedmi. Se Severočechy vládli, vítězství mělo být vyšší než 2:0. „Bylo to hlavně intenzitou a kvalitou, kterou jsme ukázali,“ vykládal spokojeně trenér Brian Priske.
Byl tým po porážkách v těžkém rozpoložení?
„Situace byla vlastně pochopitelná. Když se nevyhrává, logicky přichází v takovém klubu nějaká nejistota, pochyby. Na zápas v Hradci jsme se všichni společně podívali, myslím, že to bylo v pondělí. Prošli jsme si, co bylo dobře, co bylo špatně. To je prostě normální, když nevyhrajete čtyři ze sedmi utkání, což je neakceptovatelné. Samozřejmě je pro nás velkou výzvou, abychom se zlepšili.“
Co to znamená?
„Tým je složený z nových hráčů. Někteří dorazili později, neabsolvovali přípravu s týmem. Musíme prostě pracovat dál, ukazovat kvalitu. Myslím, že se to s Jabloncem podařilo.“
Roman Macek řekl, že se mu líbil způsob, jak jste Jablonec porazili. Můžete ho popsat?
„Byli jsme zkrátka rychlí, silní, zejména těch prvních šedesát nebo šedesát pět minut, kdy jsme kontrolovali zápas. Potom jsme samozřejmě udělali pár změn, ale do té doby jsme byli jednoznačně lepším týmem. A vlastně nám chyběl jenom ten druhý gól, kterým jsme to potom potvrdili.“
Výrazně pomohl Hugo Sochůrek. Zvedá se?
„Jeho výkon byl velmi dobrý, řekl si o základní jedenáctku. Bylo skvělé ho vidět zpět po nějaké kratší pauze. Byl nemocný, ale teď každý vidí, jaký talent a vysoký potenciál má.“
Zranění nováčka i prohození stoperů
Naopak v sestavě chyběl Ki-Jana Hoever, pravý obránce, který přišel z Premier League. Jaký byl důvod?
„Byl přetížený z utkání proti Hradci Králové. Pro něho to byl vlastně první start po dlouhé době, to znamená velká zátěž a odnesl si z utkání drobný svalový problém v okolí kyčle. Doufejme, že bude připravený na středeční zápas v Arménii.“
Proč jste prohodil stopery? Loic Mbe Soh naskočil vpravo, Tobias Guddal vlevo, přitom v minulých duelech to bylo obráceně.
„Měl jsem zkrátka pocit, že Loic to bude mít lepší, když bude hrát po noze. Tobi je velmi v pohodě s tím hrát na obou stranách. Myslím, že jsme viděli jejich výkon, který se blíží tomu, jak by to mohlo vypadat. Spolupráce je jednoduše lepší a lepší.“
Zato zapadl Adam Ševínský. Nese roli třetího stopera těžce?
„Celkově je na tom Ševa velmi dobře. Trénuje dobře, snaha nebo mentalita je v pořádku. Ukázal to i teď ve středečním utkání proti Žižkovu, kdy nastoupil a hrál výborně. Teď je to jenom o tom, že jsme se rozhodli hrát Tobiho s Loicem, ale není to tak, že by to bylo nějak definitivně rozhodnuté. Myslím si, že Ševa je blízko a tyhle věci se mohou změnit poměrně rychle.“
Vrátil se kondiční specialista Christian Clarup. Co přinesl?
„Jinou energii, dynamiku do realizačního i celého týmu. Zatím ale nepřišlo tolik změn, je tady čtyři dny, pro to bude větší prostor až v zimě. Je stejný, nezměnil se.“
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|88%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
88%
11%
Slovan Liberec
|4%
|0%
87%
12%
Viktoria Plzeň
|2%
|0%
74%
22%
Jablonec
|0%
|0%
48%
40%
13%
Hradec Králové
|0%
|0%
43%
41%
16%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
41%
42%
17%
Teplice
|0%
|0%
33%
44%
24%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
31%
42%
27%
Baník Ostrava
|0%
|1%
20%
43%
37%
Bohemians 1905
|0%
|1%
20%
41%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
14%
41%
46%
Pardubice
|0%
|18%
8%
91%
Slovácko
|0%
|20%
93%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|32%
96%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu