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ONLINE: Teplice - Slavia. Hosté usilují o návrat na první místo, trápí je ale marodka

Danijel Šturm poslal Slavii do vedení
Danijel Šturm poslal Slavii do vedeníZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie budou v dnešním utkání 8. kola první ligy v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na němž je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na druhém místě na Slovan dva body. Zápas v Teplicích začne v 18:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Slavii čeká utkání na hřišti neoblíbeného soupeře. V Teplicích vyhrála jen v posledním z minulých čtyř duelů. Navíc nastoupí jen tři dny po těžké porážce 2:3 v Lize mistrů s Lens, nad kterým ještě na začátku nastaveného času vedla. Obhájce titulu trápí velká marodka, na kterou po Lens nejspíš přibydou další opory David Zima a Michal Sadílek.

Předpověď zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Teplice
ne 13. 9.
18:00
Slavia Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Teplice
Remíza
Výhra Slavia
Pravděpodobná skóre
  • 0:212.0%
  • 0:19.9%
  • 1:29.5%
  • 0:39.2%
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Teplice741215:1313
7Jablonec841310:813
8Sparta840415:1212
9Hr. Králové73226:611
10Plzeň724114:1210
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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