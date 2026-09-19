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Slavia – Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě?

Prince Adu v souboji s Tomášem Holešem
Prince Adu v souboji s Tomášem HolešemZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Šéf Plzně Adolf Šádek během utkání proti Slavii
Radoslav Kováč
Hráči Plzně po zápase
Fotbalisté plzeňské Viktorie
Hrdinou zápasu Slavie ve Varnsdorfu se stal Ivan Schranz
Jindřich Trpišovský v utkání MOL Cupu ve Varnsdorfu
Adam Rajnoha, David Barčot a Izuchukwu Okonkwo se radují z postupu Slavie do osmifinále MOL Cupu
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Otakar Plzák
Chance Liga
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  • Fotbalisté Slavie ve šlágru 9. kola přivítají na domácím stadionu Viktorii Plzeň.
  • Sešívaní se drží v čele tabulky, zatímco Viktoriáni prožívají nejhorší start v moderní éře.
  • Utkání začíná ve Fortuna Aréně v neděli 20. září od 18:00. Kde sledovat Slavia vs. Plzeň živě?

Vše o utkání Slavia vs. Plzeň

Datum: neděle 20. září 2026, 18:00

Dějiště: Fortuna Aréna, Praha

Rozhodčí: Stanislav Volek

TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat derby Slavia – Plzeň v TV?

Přímý přenos nedělního šlágru mezi Slavií a Plzní odvysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 pořídit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Plzeň začíná v neděli 20. září v 18:00.

Kde sledovat livestream šlágru Slavia – Plzeň?

Stream bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání všech zápasů Chance Ligy. Podmínkou je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.

Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Předpověď zápasu · Chance Liga · 9. kolo
Slavia Praha
ne 20. 9.
18:00
Viktoria Plzeň
Pravděpodobnost výhry
Výhra Slavia
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre
  • 1:19.9%
  • 2:19.9%
  • 2:09.3%
  • 1:08.1%
Predikce aktualizována: 19. 9. 2026 16:55
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Posledních 10 vzájemných zápasů Slavie a Plzně

DatumUtkání
24. 05. 2026Slavia - Plzeň 3:0
12. 04. 2026Slavia - Plzeň 0:0
09. 11. 2025Plzeň - Slavia 3:5
03. 05. 2025Slavia - Plzeň 4:3
23. 02. 2025Plzeň - Slavia 1:3
21. 09. 2024Slavia - Plzeň 3:0
15. 05. 2024Slavia - Plzeň 3:0
14. 04. 2024Plzeň - Slavia 1:0
05. 11. 2023Slavia - Plzeň 1:2
20. 05. 2023Slavia - Plzeň 2:1

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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