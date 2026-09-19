Slavia – Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě?
- Fotbalisté Slavie ve šlágru 9. kola přivítají na domácím stadionu Viktorii Plzeň.
- Sešívaní se drží v čele tabulky, zatímco Viktoriáni prožívají nejhorší start v moderní éře.
- Utkání začíná ve Fortuna Aréně v neděli 20. září od 18:00. Kde sledovat Slavia vs. Plzeň živě?
Vše o utkání Slavia vs. Plzeň
Datum: neděle 20. září 2026, 18:00
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
Rozhodčí: Stanislav Volek
TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat derby Slavia – Plzeň v TV?
Přímý přenos nedělního šlágru mezi Slavií a Plzní odvysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 pořídit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Plzeň začíná v neděli 20. září v 18:00.
Kde sledovat livestream šlágru Slavia – Plzeň?
Stream bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání všech zápasů Chance Ligy. Podmínkou je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.
Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
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Posledních 10 vzájemných zápasů Slavie a Plzně
|Datum
|Utkání
|24. 05. 2026
|Slavia - Plzeň 3:0
|12. 04. 2026
|Slavia - Plzeň 0:0
|09. 11. 2025
|Plzeň - Slavia 3:5
|03. 05. 2025
|Slavia - Plzeň 4:3
|23. 02. 2025
|Plzeň - Slavia 1:3
|21. 09. 2024
|Slavia - Plzeň 3:0
|15. 05. 2024
|Slavia - Plzeň 3:0
|14. 04. 2024
|Plzeň - Slavia 1:0
|05. 11. 2023
|Slavia - Plzeň 1:2
|20. 05. 2023
|Slavia - Plzeň 2:1