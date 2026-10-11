Všechno špatně. Hradec se proti Artisu soužil: Nejhorší výkon, bědoval Horejš
Hradec Králové podlehl v domácím utkání Artisu 2:4 a připsal si druhou porážku v řadě.
Zápas ovlivnila červená karta Jakuba Kučery i dominantní výkon hostujícího obránce Neila Glossoa.
Trenér David Horejš označil předvedenou hru za nejhorší výkon svého působení u týmu.
Druhá prohra v řadě pod Lízátky. Šest inkasovaných gólů celkem, navíc proti Artisu s výjimkou pár minut totálně bídné představení běžecky, soubojově, rychlostně, ale i technicky. „Nejhorší výkon, co jsem tady,“ uznal trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš po prohře 2:4 v Chance Lize. „Mám to stejně,“ přitakal kapitán Vladimír Darida.
Odcházel z placu nakvašený, právě viděl červenou kartu. Z hostujícího kotle se v tu chvíli ozval pokřik jeho směrem: Jakub Kučera! Ne, nešlo o výsměch, hradecký záložník dorazil mezi Votroky před necelými pěti lety právě z nynějšího Artisu, tehdejší Líšně. Fandové si to připomněli.
Právě Kučera byl u dvou klíčových momentů sobotního střetu Hradce s brněnským sokem. V první půli ho gólman Richard Kašík zastavil za stavu 1:0 pro domácí ve velké šanci. „Byla tisíciprocentní,“ zoufal si kouč David Horejš. Ve druhé byl středopolař vracející se po zranění vyloučen. „To zápas zlomilo,“ glosoval trenér.
Tentokrát s ním však lze nesouhlasit. Ano, šlo o zásadní chvíle duelu, jenže důležitějším faktorem byl výkon obou mančaftů. Zatímco Hradec ztrácel ve všem, Artis šlapal.
Symbolem budiž výkon pravého beka. Neil Glossoa ničil soky fyzičností (Daniel Trubač si určitě vzpomene na souboj v prvním poločase, kdy neměl ve střetu takzvaně nohu na nohu vůbec šanci), ale i šikovností a myšlením, viz překvapivá přihrávka do šance na Alberta Labíka ve druhé půli. Host ze Slavie byl dominantní. „Rychlostně i silově je trošičku odstřelený od zbytku ligy. Je to hráč pro anglickou ligu,“ chválil trenér Roman Nádvorník.
Všechno špatně, zlobil se Darida
Glossoa po změně stran přidal také produktivitu, nahrál na druhou branku, třetí vstřelil málo vídanou ranou, která se od břevna odrazila do sítě. Adam Zadražil, brankář s epesní formou, neměl vůbec nárok. „To se povede jednou za sezonu,“ usmál se na tiskovce Nádvorník. Po ní přirovnal Glossou k dalšímu bývalému hráči Slavie, v jeho očích má podobnou kvalita jako El Hadji Malick Diouf, jenž odešel z Edenu do West Hamu United za více než 20 milionů eur a letos v létě pokračoval do Brentfordu prakticky za dvojnásobek.
Glossoa a s ním zejména Labík vskutku dominovali, přidali se i další hráči hostů. To Hradec se soužil. V útoku jakžtakž působil Tomáš Čvančara, zato dvojka Tom Slončík, Ondřej Mihálik byla nulová. Ani ve středu hřiště tentokrát motor ve složení Vladimír Darida, Samuel Dancák nešlapal.
„Tím, že jsme prohráli skoro každý souboj, nebyli jsme u odražených míčů, oni byli na koni. Vyhodili jsme spousty balonů, nedokázali jsme udržet strukturu. Všechno špatně,“ láteřil Darida, mluvil také o zbytečném presinku, roztažené hře, tudíž prostoru pro mobilnější host. „Pohybově jsme také ztráceli,“ uznal Horejš.
Artisu viditelně pomohla reprezentační pauza, na níž ostatně Nádvorník spoléhal. „Kluci si hrábli, ale my jsme na tom byli fyzicky dobře i před ní, i data nám ukazovala, že jsme v posledních čtyřech zápasech vždy byli lepší ve druhých poločasech,“ popisoval trenér. „Jenže jsme dostávali hloupé góly. Tady jsme přehráli kvalitní mužstvo, snad to bude první krůček.“
„Jestli chceme pomýšlet na to, abychom hráli o vyšší příčky, nemůže se stát, že ze dvou domácích zápasů dostaneme šest branek. To je prostě špatně,“ přihodil Horejš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|5
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|6
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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