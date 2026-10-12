Asistence gólmana v lize po dvou letech. Heča panikařil: Je to v prd*li. Pak slavil
V šoku zůstal celý stadion U Nisy, včetně autora jednoho z momentů uplynulého ligového kola. Slovácko proti Liberci v závěru zápasu 10. kola Chance Ligy tahalo čas a drželo těsné vedení, když brankář Milan Heča špatně trefil výkop od branky. „Říkal jsem si, že je to v prd*li a bude z toho brejk proti nám,“ směje se zpětně hrdina týmu. Z nepovedeného výkopu se totiž nakonec stala geniální asistence na pojišťovací gól na 2:0.
Na první pohled se zdálo, že prudký přízemní balon středem hřiště přesně takhle zamýšlel. Hráči Slovanu dobývali oslabeného soupeře a jen čekali, že jim Heča dlouhým nákopem odevzdá míč a přijde další snaha o vyrovnání.
Krásná, i když nechtěná přihrávka
Ve středu hřiště tak vznikla obrovská díra, kterou dokonalým pasem našel právě gólman hostů a Pavel Juroška si v 88. minutě převzal míč rovnou do běhu, hned se dostal za obranu a s přehledem zakončil na 2:0. „Krásná, i když asi nechtěná přihrávka,“ culil se na tiskové konferenci Michal Trávník. „Nechci mluvit za něj, ale slyšel jsem, že to takhle úplně neplánoval. Nám to ale vůbec nevadí,“ doplnil spokojený kapitán týmu.
Jeho slova pak potvrdil i sám autor parádní přihrávky na druhý gól. „Je to tak. Mělo to letět do strany na Králise (Tomáše Krále), ale netrefil jsem to dobře,“ řekl pro deník Sport a iSport Heča. „Najednou jsem koukal, že na středu nikdo nestojí a prošlo to až dopředu,“ oddechl si, když jeho nepovedený nákop proskotačil rovnou do gólové šance.
Koubek bědoval
Kdyby se nepřiznal, možná by mu příběh o geniální přihrávce prošel, ačkoliv jeho protějšek na druhé straně pochyboval. „Myslím, že výkop úplně dobře netrefil. Dopadem o zem balon zrychlil a čerstvý Juroška běžel sám na bránu. My jsme v ten moment navíc trošku zaspali,“ bědoval liberecký brankář Tomáš Koubek, sám autor dvou ligových asistencí.
Že nešlo o úmysl, však v Uherském Hradišti nikomu vadit nebude a Milan Heča je po dvou letech prvním brankářem Chance ligy, který se přímo podílel na gólu. Naposledy se do ofenzivních statistik zapsal v září 2024 plzeňský Marián Tvrdoň, když vysunul dlouhatánským nákopem do šance Pavla Šulce.
Stejná věc se mu navíc tehdy povedla i o měsíc dřív s Danielem Vašulínem, a patří tak mezi osmičku gólmanů, kteří v Chance lize asistovali hned u dvou branek.
Do kasy nic neplatím, čekám na gól
Aspoň jednu gólovou přihrávku pak má v historii samostatné ligy (od sezony 1993/94) už 32 brankářů a nově se do této společnosti přidal Heča, který navíc brzy bude atakovat první desítku v počtu odchytaných zápasů. „Asistence je hezká, ale moc nad tím nepřemýšlím. Hlavně to pro nás byly velmi důležité tři body,“ přidal skromně k nevšednímu zápisu do statistik.
Dalším bonusem pro něj je, že ho parádní kousek ani nevyjde draho. „Do kasy nic dávat nemusím, protože ji mám na starost já,“ zubil se strážce týmové kasy. „Asistenci navíc vůbec vypsanou nemáme, takže si musím počkat, až dám první gól. Pokud by se mi to povedlo, tak můžu ukončit kariéru, ale asi to ještě chvilku nechám být,“ dodal dobře naladěný Heča.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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