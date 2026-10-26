Tři měsíce frustrace sfoukl za zápas. Brunes vstoupil do vybrané společnosti
Datový veletoč předvedl střelec, který zařídil zatím největší individuální počin v letošním ročníku Chance Ligy. Jonatan Brunes zadupal Slovácko čtyřmi zásahy, zásadně přispěl k triumfu Sparty v poměru 5:1. Přitom do nedělního odpoledne šance zahazoval, v počtu jeho branek proti metrice xG, takzvaným očekávaným gólům, byl propad popsaný číslem 4,94. Najednou je to jinak, Nor je na děleném druhém místě v tabulce střelců.
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V novodobé historii české ligy se to stalo čtrnáctkrát. V tolika případech se našel střelec, jenž přidal k hattricku další úspěch(y). Nedostižný David Lafata se v roce 2016 prosadil proti Jihlavě pětkrát.
Dalších dvanáct borců zvládlo čtyři zářezy. Že vám to matematicky nesedí? Odpověď je jednoduchá. Slávista Václav Jurečka se na kvarteto oslav v jednom utkání dostal hned dvakrát.
Brunes neprožíval dobré období
Všichni zažili slastné pocity, to je jasné. První trefou se rozjeli, pak přišel koncert. „Nejde na to zapomenout. Je to milník, takový zápas hraješ jednou za život. My jsme vyhráli, tuším 5:2, a já jsem Radkovi Slončíkovi přihrál ještě na ten poslední gól,“ vzpomíná David Střihavka na životní chvíli, kdy v dresu Baníku v srpnu 2006 ponížil Kladno (jen netrefil výsledek, Baník zvítězil dokonce 5:1).
Už hattrick, který měl Brunes v neděli dokončený ve 37. minutě a Střihavka dokonce o šestnáct minut dříve, je velký počin. Kouzelná fotbalová chvíle, jež však v ten moment vybízí k dalším cílům. „Když dáš třetí gól do poločasu, začneš přemýšlet o čtvrtém. Člověk si říká: Hele, to se může rozjet do extrému. Nakonec se mi povedl a byl jsem moc rád, protože je to takové ojedinělé,“ netají nynější kouč Vlašimi touhu po dalších a dalších trefách.
Brunesovi se další krok rovněž podařil. Přitom rozhodně neprožíval dobré období. V lize začal gólem v prvním duelu se Zlínem, pak téměř tři měsíce neskóroval, což platilo i pro evropské poháry. Jeho výkony se logicky řešily, cenovka 150 milionů korun z něj dělá nejdražší posilu v historii Sparty. Navíc o něj minulé léto intenzivně stála Slavia, z Rakówu Čenstochová ho však nezískala. I to je další rozbuška.
Když každý den pracuješ, je otázka času, kdy se to prolomí
„Nesl jsem to těžce,“ přiznal norský blonďák. „Přišel s vizitkou kluka, který prostě góly dává. Když se mu to tři měsíce nedaří, je frustrovaný, hrabe se v tom, co může udělat líp. V tom je strašně důležité prostředí, potřebuje, aby s ním realizační tým i hráči komunikovali, aby mu věřili. Když každý den pracuješ, je otázka času, kdy se to prolomí,“ popisuje Střihavka.
On sám to měl obráceně. Do duelu s Kladnem šel v dobrém rozpoložení, ale v následujícím vystoupení se zranil. „Bylo to na Zbrojovce. Vypadl jsem z toho, což mi tenkrát strašně ublížilo. Myslím, že bych se tenkrát mohl dostat na hodně velkou metu, kdybych pokračoval v tom laufu,“ vybaví si.
Sparta věří, že v Brunesově případě to bude jinak, prostě startovací zápas.
Předpoklady jsou. Zaprvé minulost, v polské lize se trefoval průměrně každé druhé kolo. Přitom kvalita je srovnatelná. Zadruhé od začátku sezony má dostatek možností. V lize není žádný hráč, který má tak vysoké xG. Před Slováckem mu datová společnost Wyscout spočítala 5,94 očekávaného gólu, přitom zapsal jediný. Po něm je na numeru 7,27, stále drží první místo. Blíží se mu vlastně jen slávista Mojmír Chytil (6,73), další už jsou v tabulce s výraznějším odstupem: olomoucký Václav Sejk (4,78), kanonýr Zbrojovky Daniel Vašulín (4,65).
Zakončoval jednoduše
Dá se tedy říct, že Brunes data dosud popíral. Statistiky měl mít výrazně lepší, jenže se mu zkrátka nedařilo. „Nevím přesně, jaké byly důvody. Byla doba, kdy jsem se ani nedostával do šancí, to bylo nejdřív potřeba změnit. To je nejdůležitější. Jakmile je máte, pak už je to jenom o tom je proměnit,“ vysvětloval po explozi.
Ta byla rovněž výjimečná, Nor neměl žádné tutové příležitosti, což dokazuje xG 1,33. Jenže je pokaždé dobře vyřešil, byl nekompromisní. „Zakončoval jednoduše,“ popsal brankář hostů Milan Heča, muž se sparťanskou minulostí.
„Až teď jsme ho viděli v plné kráse. Ukázal, jak má skvělou levou nohu, koncovku, výborný start na míč, výběr místa a je chladnokrevný. Byly to cílené věci, housle Hečovi, jak to utáhnul na přední tyč do šibenice,“ chválí Střihavka. „Je pohotový ve vápně, ale hrozně se mi líbí i v poli, umí pracovat do hloubky. Ze situace se dostane krátkým dotykem, shodí to na spoluhráče a pokračuje do vápna,“ vyzdvihuje trenér.
Sparta potřebuje, aby nešlo o jeden úlet
Proč však najednou přišel nadpozemský výkon? Brunes dostal na tiskovce dotaz na to, zda za to nemůže chladné počasí. Jen se usmál. Při otázce na nabrání nových sil - v zápase Evropské ligy na Olympiakosu Pireus začal na lavici - pak naznačoval, že mu mohl pomoci. Střihavka má jasno: „Myslím, že to bylo hodně důležité. Vnímal jsem, že hrál každý zápas, furt dokola, přesto to pořád nešlo. Po nějaké době je dobře, když si hráč odpočine. Třeba to mohlo přijít i dřív a nebavili bychom se o tom, že je ta série tak dlouhá.“
Aktuálně ji Brunes přetrhl. Sparta potřebuje, aby nešlo o jeden úlet.
Brunes proti Slovácku
Minuty: 80
Góly: 4
Asistence: 0
xG: 1,33
Střely/na bránu: 7/5 (71 %)
Přihrávky/úspěšné: 13/12 (92 %)
Přihrávky do šestnáctky/úspěšné: 0
Souboje/úspěšné: 8/3 (38 %)
Hlavičkové souboje/úspěšné: 1/1 (100 %)
Driblinky/úspěšné: 0
Dotyky v šestnáctce: 7
Zdroj: Wyscout
Brunes v české lize
Zápasy: 11
Minuty: 845
Góly: 5
Asistence: 2
xG/na 90 minut: 7,27/0,77
Střely na 90 minut/na bránu: 3,94/37,8 %
Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 12,25/89,6 %
Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 0,21/100 %
Souboje na 90 minut/úspěšné: 11,08/44,4 %
Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 2,88/48,1 %
Driblinky na 90 minut/úspěšné: 0,53/60 %
Dotyky v šestnáctce na 90 minut: 5,43
Žluté karty: 0
Zdroj: Wyscout