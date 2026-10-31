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ONLINE: Jablonec - Slavia. Zabere lídr tabulky po dvou remízách naplno?

Mojmír Chytil se proti Hradci neprosadil
Mojmír Chytil se proti Hradci neprosadilZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
iSport.cz
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Chance Liga
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Mistrovská Slavia hraje ve 13. kole Chance Ligy zajímavý duel na hřišti Jablonce. Pražané vládnou tabulce, v posledních dvou utkáních ale jen remizovali s Hradcem Králové a Mladou Boleslaví a dnes tak chtějí bodovat naplno. Severočeši jdou do utkání z šesté pozice, před týdnem vyhráli v Hradci. ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 15.00 na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
91%0%
Sparta Praha
7%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Jablonec
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%18%
Slovácko
0%22%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 31. 10. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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