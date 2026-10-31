ONLINE: Jablonec - Slavia. Zabere lídr tabulky po dvou remízách naplno?
Mistrovská Slavia hraje ve 13. kole Chance Ligy zajímavý duel na hřišti Jablonce. Pražané vládnou tabulce, v posledních dvou utkáních ale jen remizovali s Hradcem Králové a Mladou Boleslaví a dnes tak chtějí bodovat naplno. Severočeši jdou do utkání z šesté pozice, před týdnem vyhráli v Hradci. ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 15.00 na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
75%
21%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
69%
26%
Jablonec
|0%
|0%
60%
33%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
55%
36%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
41%
42%
17%
Teplice
|0%
|0%
30%
45%
25%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
45%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
22%
44%
34%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
12%
38%
49%
Baník Ostrava
|0%
|2%
8%
30%
62%
Pardubice
|0%
|2%
27%
67%
Artis Brno
|0%
|18%
94%
Slovácko
|0%
|22%
96%
Zlín
|0%
|54%
100%