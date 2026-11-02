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Kobylík: Sparta? Vždy vypadne kolečko a stroj se porouchá. Problém kolem Priskeho

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SESTŘIH: Bohemians - Sparta 0:0. Letenští se neprosadili ani v početní výhodě a ztrácí • Zdroj: iSport.cz
Patrik Vydra
Brian Priske během zápasu na hřišti Bohemians
Trenér Sparty Brian Priske
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
Kapitán Sparty Patrik Vydra neproměnil velkou šanci
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Petr Fantyš
Petr Fantyš
Chance Liga
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Po vypadnutí z MOL Cupu Sparta znovu narazila a po remíze 0:0 s Bohemians padla na čtvrté místo Chance Ligy. „Dohromady to není vyladěné. Přesně proto, že nezvládají takové zápasy, jsou v boji o druhé místo a ne o titul,“ tvrdí v tradičním komentáři expert Sportu David Kobylík. Rozebírá také otázky kolem trenéra Priskeho. „Fotbalový svět je čistě o výsledcích,“ ví bývalý ligový fotbalista.

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„Začnu další ztrátou Sparty. Proti Bohemians měla obrovské šance a takový tým je prostě musí proměňovat. Pokud chtějí na Letné pomýšlet na titul, tak tyhle zápasy musí zvládat, protože si vytvořili vyložené tutovky. Podobné věci se jim ale dějí opakovaně, a proto jsou v tabulce tam, kde jsou. Herní výkon je sice dobrý, ale zakončení je zkrátka jeden z atributů hry, který rozhoduje o výsledku.

Není to vyloženě náhoda, protože se to opakuje. Spartě vždycky z celku vypadne jedno kolečko a celý stroj se porouchá. Pak to opraví, za týden to vypadá dobře, ale pak zase vypadne něco jiného. Dohromady to není vyladěné a pro tým na špičkové úrovni jsou výkony strašně nevyrovnané.

Přesně proto, že nezvládají takové zápasy, jsou v boji o druhé místo a ne o titul. K tomu v týdnu vypadli z poháru a problémů mají dost.

Konec Priskeho? Fotbal je o výsledcích

Navíc je klub omezený nastavením směrem k Priskemu.

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