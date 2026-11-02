Kobylík: Sparta? Vždy vypadne kolečko a stroj se porouchá. Problém kolem Priskeho
Po vypadnutí z MOL Cupu Sparta znovu narazila a po remíze 0:0 s Bohemians padla na čtvrté místo Chance Ligy. „Dohromady to není vyladěné. Přesně proto, že nezvládají takové zápasy, jsou v boji o druhé místo a ne o titul,“ tvrdí v tradičním komentáři expert Sportu David Kobylík. Rozebírá také otázky kolem trenéra Priskeho. „Fotbalový svět je čistě o výsledcích,“ ví bývalý ligový fotbalista.
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„Začnu další ztrátou Sparty. Proti Bohemians měla obrovské šance a takový tým je prostě musí proměňovat. Pokud chtějí na Letné pomýšlet na titul, tak tyhle zápasy musí zvládat, protože si vytvořili vyložené tutovky. Podobné věci se jim ale dějí opakovaně, a proto jsou v tabulce tam, kde jsou. Herní výkon je sice dobrý, ale zakončení je zkrátka jeden z atributů hry, který rozhoduje o výsledku.
Není to vyloženě náhoda, protože se to opakuje. Spartě vždycky z celku vypadne jedno kolečko a celý stroj se porouchá. Pak to opraví, za týden to vypadá dobře, ale pak zase vypadne něco jiného. Dohromady to není vyladěné a pro tým na špičkové úrovni jsou výkony strašně nevyrovnané.
Přesně proto, že nezvládají takové zápasy, jsou v boji o druhé místo a ne o titul. K tomu v týdnu vypadli z poháru a problémů mají dost.
Konec Priskeho? Fotbal je o výsledcích
Navíc je klub omezený nastavením směrem k Priskemu.