Sparta - Baník 0:2. Pražané končí v MOL Cupu! Hrdina Budínský i ostravští mladíci
Oba týmy se sesypaly na trávník. Sparta zklamáním, Baník vyčerpáním. Ostravané postoupili včera večer do čtvrtfinále MOL Cupu, když přetlačili Pražany na letenském stadionu výsledkem 2:0. Hrdinou zápasu se stal náhradní gólman Viktor Budinský. „Byli jsme lepší,“ zdůraznil kouč Brian Priske. „Když předvedete takový výkon v jiném utkání, většinou ho vyhrajete,“ poznamenal.
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Počkali na sebe u půlící čáry, chytli se za ruce a rozběhli se vstříc ke kotli hostů. „Vítěz poháru,“ skandovali fanoušci Baníku. Byť na to je ještě času dost. Sparťané se mezitím poskládali do klasického kolečka u středového kruhu a vysvětlovali si, co se v poslední hodině a půl stalo.
Letenští skončili v domácím poháru ještě dřív než v minulém soutěžním ročníku. Letos na jaře vypadli ve čtvrtfinále na hřišti Mladé Boleslavi po neúspěšném penaltovém rozstřelu, tentokrát se nevešli ani do nejlepší osmičky.
Priske chválil Budinského
Přesto Sparta nehrála zle. Měla dvacet střel, z toho devět na branku. Zahrávala devatenáct rohových kopů, dvaadvacet přímáků a třikrát trefila brankovou konstrukci. I proto se dá říct, že by nedala gól, ani kdyby dostala další poločas k dobru. Proti byl Viktor Budinský, jasně nejlepší hráč zápasu.
„Nebyli jsme dostatečně dobří ve finální fázi. Navíc gólman soupeře byl nejlepší na hřišti, zachránil mužstvo několikrát v zápase. Za mě byl muž utkání,“ líčil trenér sparťanů Brian Priske v rozhovoru pro televizi Oneplay Sport.
Druhý brankář Baníku zaslouženě sklidil ovace ostravských příznivců. V utkání pochytal všechno, co na něj letělo. A nebyla to vždy snadná práce. Výborné zákroky ukázal už v prvním poločase, ve druhém vytáhl možná ještě stokrát lepší.
Když ne brankář, pomohla tyč
Když Ostravě bylo ouvej, pomohl jí. Poradil si se slušnými ránami Huga Sochůrka nebo Matěje Juráska, perfektní zákrok ukázal proti Tobiasu Guddalovi nebo Jonatanu Brunesovi. A když náhodou nestačil včas reagovat, sparťané trefovali tyče. Nebo zasáhl dobře postavený stoper Matěj Chaluš, který zaznamenal dva důležité bloky na hraně malého vápna.
„Vynikající výkon gólmana a celého mužstva v defenzivě,“ pochvaloval si kouč Roman Skuhravý. Pak se vrátil k Budinskému. „Neskutečný chlapec. Klobouk dolů, jaký vytváří servis celému týmu. Dneska byl po zásluze odměněný. Čekají nás těžké zápasy, máme to momentálně postavené na gólmanech a já vím, že mám dva velmi dobré,“ pokračoval trenér.
Baník v defenzivě dlouho držel a o postupu definitivně rozhodl střídající Rhodri Smith, jenž proměnil samostatný průnik po přihrávce debutanta Lukáše Dvořáčka, ofenzivního hráče narozeného v roce 2007. Před tím se ještě trefil Filip Kubala, jenže z ofsajdového postavení.
Rána po 18 sekundách
Sparta byla prakticky přes devadesát minut v nevýhodě. Kouč Priske zůstal ještě schovaný pod stříškou lavičky. A když se přiblížil poprvé k postranní čáře, zoufale rozhodil rukama. Jeho tým schytal tvrdou ránu už po osmnácti sekundách.
Santiago Eneme a Viktor Vitályos prohráli souboje ve středu hřiště, baníkovec Michal Kohút centroval do vápna a kapitán Kubala se prosadil patičkou přes obránce Guddala. Krásná branka, které Krisztián Hegyi, dvojka za Jakubem Surovčíkem, neměl šanci na reakci.
Baníku najednou začala pořádná šichta. Hrál velmi organizovaně, předvedl disciplinovaný výkon v defenzivě. Při obranném postavení padali jeho hráči až do formace 5-1-4. Letenští skórovali už v prvním poločase. Guddal, přes dva metry urostlý stoper, se trefil po rohovém kopu. Rozhodčí Jakub Wullkan branku uznal, ale kolegové u videa správně odhalili zásah rukou.
„Byli jsme v zápase lepší, ale rozhodují góly. Dneska jsme nevyužili dobré šance, promarnili jsme je už v první půli a pronásledovalo nás to po zbytek zápasu,“ poznamenal Priske. Budinský totiž vychytal i obalovačku na zadní tyč v podání Josimara Alcócera nebo další Juráskovu ránu z voleje.
Mladíci zdolali hvězdy
Spartě nepomohla ani nedávná situace Baníku, který si kvůli virovému onemocnění v kádru odložil víkendový zápas v Liberci. Na Letné mu chybělo deset hráčů, absence se nejvíc projevily na lavičce náhradníků, kde z osmi svěřenců jich bylo pět narozených po roce 2006.
Zato Priske využil v základní sestavě všechny opory včetně útočníka Brunese, křídelníka Alcócera, středopolaře Sochůrka či obránce Zeleného, Guddala a Suchomela. Dobře zahráli Sochůrek či Zelený, utkání nevyšlo Irvingovi, Enememu, Brunesovi nebo Vitályosovi.
Baník i proto pokračuje v domácím poháru dál, a Sparta se přiblížila už třetí sezoně v řadě bez zisku trofeje. Z MOL Cupu je venku, naděje zůstává v nejvyšší soutěži a teoreticky Evropské lize.
Pohled Jiřího Fejgla
Priske měl střídat dřív
Poprvé střídal až po necelých sedmdesáti minutách, přitom Sparta od té první prohrávala po epesní patičce Filipa Kubaly. Baník tlačila, pár možností měla, ale blok srovnaný do rozestavení 5 – 1 – 4 (někdy 5 – 4 – 1) prorážela velmi složitě. Mohly za to také některé nedobré individuální výkony, zejména střední záložníci Santiago Eneme a Andrew Irving nebyli v roli. Druhý navíc velmi zle zahrával standardní situace, byť je to jindy jeho přednost.
Kouč Brian Priske však měl trpělivost, nestřídal, i když mohl počítat také s tím, že hosté půjdou postupně po nemoci do kondičních problémů. Dodávkou energie je mohl zašlapat rychleji, ještě víc přimáčknout Baník k jeho bráně. Neudělal to – i proto Sparta přišla o možnost splnit jeden ze sezonních cílů už v osmifinále.