Rozbor největších šancí Sparty: Jurásek víc než Vydra, Singhateh kopal penaltu
Nejžhavější téma v tréninkovém centru na Strahově je poměrně jasné. Sparta řeší, jak začít skórovat. V posledních pěti zápasech vyšla gólově naprázdno čtyřikrát, v nedělním ligovém utkání proti Bohemians (0:0) přitom měla vstřelit podle statistik nejméně tři branky. „Je to hrůza,“ reagoval legendární záložník Martin Frýdek starší. Deník Sport a web iSport přináší detailní rozbor největších šancí letenského mužstva v Ďolíčku.
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Výroky sparťanů po zápase s Bohemians se hodně podobaly. „Od první minuty jsme tlačili, ale nedokázali dát gól. Jsou to detaily, nedokážeme nadějné akce prostě dokončit,“ uvedl stoper Loic Mbe Soh. „Předvedli jsme dobrý výkon, máme šance, ale musíme je proměňovat,“ přihodil krajní obránce Ki-Jana Hoever.
Frýdek starší: Až neuvěřitelné...
Letenští vypadali zoufale. V neděli večer prožili podle čísel vskutku mimořádně nešťastné utkání. Připsali si pět velkých příležitostí, jenže zahodili nemožné. „Je to až neuvěřitelné,“ kroutil hlavou Martin Frýdek starší, jenž odehrál v rudém dresu víc než dvě stovky zápasů. „Hra Sparty není bůhvíjaká a ještě se jí lepí smůla na paty. Nebude snadné se z toho dostat,“ pokračoval.
Datová společnost Opta přisoudila Spartě tři šance, které přesáhly ve statistice očekávaných gólů hodnotu 0,5. Čtvrtá se této hranici velmi blížila. Pojďme si nejvážnější situace rozebrat.
Ebrima Singhateh (70. minuta): 0,49
Po minutě a deseti sekundách na hřišti, když vystřídal Matěje Juráska, se řítil sám na brankáře Tomáše Frühwalda. Do šance ho dostal zaváháním krajní záložník Dominik Javorček. Třiadvacetiletý sparťan vystřelil levačkou zhruba ze vzdálenosti jedenáct metrů.
„Bylo to, jako když kope penaltu,“ glosoval Frýdek starší. „Dal zbytečnou ránu. Mohl si míč posunout a v klidu uklidit do sítě. Když střílel, gólman už dávno ležel,“ všiml si detailu.
Frühwald označil zásah proti Singhatehovi za nejtěžší ze všech. „Upřímně jsem čistě tipoval, kam mám jít. Skočil jsem doleva, míč trefil moji levou ruku a naštěstí to neskončilo gólem,“ přiznal.
Josimar Alcócer (28. minuta): 0,54
Byla to první vážná situace v zápase. Kostarický reprezentant, kterého špatně bránil Petr Mirvald, se nacházel na hraně malého vápna úplně osamocený. Dobře si našel Juráskův přesný centr a hlavičkou nastřelil gólmana Frühwalda přímo do těla.
„Trefil to prudce, ale Frühwald se rychle přesunul, roztáhnul se a čekal, jestli ho to zasáhne, nebo ne. Byl to skvělý zákrok, protože Alcócer byl v hodně výhodné pozici. Mohl si vybrat, kam to umístí,“ popsal akci expert Jakub Podaný ve studiu Oneplay Sport.
Patrik Vydra (79. minuta): 0,57
Možná vás překvapí, že nejde podle statistik o vůbec největší zahozenou příležitost Sparty. „Vydry mi bylo až líto,“ prohodil Frýdek starší. Zastupující kapitán minul branku po Hoeverově centru zhruba z jednoho metru. „Tohle nedat je opravdu těžké. Byl to spíš obranný než útočný zákrok,“ culil se pětinásobný mistr ligy. „Nezdálo se mi, že by někdo tečoval balon. Vykopl ho téměř z brankové čáry a poslal ho podél lajny,“ líčil bývalý reprezentant a pětinásobný mistr ligy.
Vydra okamžitě zabořil hlavu do trávníku. Kdyby ho útočník Jonatan Brunes nezvednul, možná leží na zemi ještě teď. „Měl jsem obrovskou šanci, to musí být gól,“ zdůraznil sám střední záložník. „Doufal jsem, že to proskáče na zadní. Stalo se, ale nevím, jestli to blbě skočilo, nebo jsem trefil míč patou. Nevím, zpětně nedokážu říct,“ vyprávěl do televizní kamery.
Matěj Jurásek (58. minuta): 0,70
Brunes centroval do pokutového území a Jurásek si sbíhal na zadní tyč. Měl před sebou prostor, stačilo se dostat před Mirvalda a zakončit. „Musí do toho jít za cenu faulu. I kdyby toho hráče dotlačil až za čáru,“ zdůraznil Frýdek starší. Bránící hráč Bohemians stačil zasáhnout míč a trefil ho do nohy sparťanského křídla. Situace skončila tyčkou. „Tohle musí být opravdu gól. Šel tam pomalu a laxně,“ přidal někdejší záložník.
Sparta ve výsledku měla xG přesně 3,11. „Byl to pro nás opravdu šťastný zápas. Nezpochybňuji štěstí a určitou nemohoucnost Sparty,“ přiznal kouč Bohemians Jaroslav Veselý.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
77%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
18%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
51%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
51%
41%
8%
Teplice
|0%
|0%
34%
50%
16%
Bohemians 1905
|0%
|0%
19%
49%
32%
Hradec Králové
|0%
|0%
14%
47%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
39%
54%
Baník Ostrava
|0%
|2%
27%
69%
Pardubice
|0%
|2%
26%
71%
Artis Brno
|0%
|17%
96%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu