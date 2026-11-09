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ZNÁMKY Plzně: Hrošovský chyboval, vykoupení Dweha. Kdo mohl dát hattrick za poločas?

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SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:1. Na trefu Brunese reagoval Adu, šlágr kola vítěze nenašel • Zdroj: isport.tv
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Spartě
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Plzni
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
John Mercado pálil na branku Plzně, míč skončil ovšem mimo tři tyče
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Plzni
Jonatan Brunes otevřel skóre šlágru mezi Plzní a Spartou, o jeho gólu se ale ještě povedou řeči...
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Chance Liga
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Plzeň ve šlágru 14. kola Chance Ligy remizovala doma se Spartou 1:1. Patrik Hrošovský v utkání dělal chyby, Adam Gabriel zase zvládnul pohlídat nebezpečné křídlo Pražanů. A proč Doskimu tleskala hlavní tribuna? Projděte si hodnocení všech hráčů Viktorie v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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