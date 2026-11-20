Jak si vedou posily Sparty: stoperská jednička, přísliby do budoucna i největší problém
Nejdražší posila klubové historie stále hledá střeleckou pravidelnost, někdejší slávista naráží u fanoušků a zranění klíčového lídra bolí víc, než se čekalo. Podívejte se na podrobnou inventuru dvanácti hráčů, kteří v létě posílili či doplnili kádr fotbalové Sparty. Kdo naplňuje očekávání a kdo zatím zůstává za branami základní sestavy?
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Jonatan Brunes (26)
- Minulý klub: Raków
- Zápasy: 20
- Minuty: 1513
- Góly: 6
- Asistence: 3
Pohled na produktivitu by naznačoval, že nejde o propadák, ale zatím je to jinak, což ostatně ukazuje také metrika xG, podle níž měl šance na téměř deset zásahů. Trefil se jen ve třech utkáních, přičemž nebohé Slovácko zničil čtyřmi brankami. Přesto je nejdražší posila ve sparťanské historii při žalostné formě Matyáše Vojty stále jasnou jedničkou na hrotu.
Loic Mbe Soh (25)
- Minulý klub: St. Truiden
- Zápasy: 10
- Minuty: 899
- Góly: 0
- Asistence: 0
Přišel s tím, že stejně zvládne levého i pravého stopera ve čtyřce, nakonec se ukázalo, že se mnohem lépe cítí na pravé straně. Ihned se pevně usadil v základní sestavě, poté ho však přibrzdil problém se svalem. Nyní na jeho pozici velmi silně tlačí veterán Jaroslav Zelený. Francouz vyniká rychlostí, silou v soubojích, v rozehrávce se spoléhá spíše na jistotu.
Tobias Guddal (24)
- Minulý klub: Tromsö
- Zápasy: 17
- Minuty: 1555
- Góly: 3
- Asistence: 0
V tuto chvíli jednička mezi stopery, i když v posledních utkáních několikrát chyboval, což Spartu stálo kupříkladu výhru v Evropské lize nad Lilleströmem či úspěch v dalším utkání s Bournemouthem, v němž se nechal velmi hloupě vyloučit už v prvním poločase. Jinak dokazuje svou hlavní přednost, což je rozehrávka, postupně také přidává na agresivitě.
Roman Macek (29)
- Minulý klub: Mladá Boleslav
- Zápasy: 16
- Minuty: 1380
- Góly: 1
- Asistence: 1
Ve Spartě, kam dorazil během léta jako náhrada za zraněného Siverta Mannsverka, začal skvěle, ihned se usadil na pozici číslo šest a dokonce se vyšvihl až do národního mužstva. Po návratu norského záložníka však jeho pozice oslabila, z posledních čtyř utkání byl pouze jednou v základní sestavě. Vyniká rozehrávkou, má však rychlostní limity.
Ki-Jana Hoever (24)
- Minulý klub: Wolverhampton
- Zápasy: 10
- Minuty: 718
- Góly: 0
- Asistence: 3
Po příchodu se v prvním utkání s Hradcem Králové zranil, což ho zabrzdilo. Až v poslední době jasně patří do startovací sestavy a předvádí, proč si vyzkoušel Ligue 1 i Premier League. Nizozemec je rychlý, má výborné průnikové přihrávky až na hrotového útočníka. Dlouhodobě by měl být pravým bekem číslo jedna, přestože je občas lehkovážný jako při inkasovaném gólu v Plzni.
Adam Karabec (23)
- Minulý klub: Lyon
- Zápasy: 12
- Minuty: 999
- Góly: 3
- Asistence: 3
Dá se říct, že právě on je největší problém Sparty. Když se vrátil z dvouletého pobytu v Hamburku a Lyonu, ihned převzal hlavní roli i kapitánskou pásku. Jenže na konci září se zranil v duelu reprezentace s Anglií, což je pro Letenské obří ztráta. Do té doby byl totiž jasně nejlepším hráčem, viditelně dorostl do role lídra. Vrátí se až během zimní přípravy.
Matěj Jurásek (23)
- Minulý klub: Norwich
- Zápasy: 17
- Minuty: 703
- Góly: 1
- Asistence: 1
Když začal Tomáš Rosický při debatě s fanoušky obhajovat jeho výkony, se zlou se potázal. Hosta z Norwiche brzdí na Letné slávistická minulost plus jeho výstup proti Spartě, k tomu také nevýrazné výkony. Pravé křídlo nemá čísla, zahazuje šance (například na Bohemians). Po návratu Johna Mercada do hry se podle všeho zase přesune mezi náhradníky.
Josimar Alcócer (22)
- Minulý klub: Westerlo
- Zápasy: 20
- Minuty: 1509
- Góly: 5
- Asistence: 2
Začal naprosto exkluzivně, z levé strany ničil soupeře, například Teplice. Naznačoval, že by mohl být ještě vyšším levelem než kapitán Lukáš Haraslín, kterého na levém křídle nahradil. Ale pozor, Kostaričan už měsíc nebodoval, naposledy se prosadil proti Lilleströmu. Aktuálně je na sedmi utkáních s nulou. V lize se netrefil od poloviny září.
Ebrima Singhateh (23)
- Minulý klub: Jablonec
- Zápasy: 17
- Minuty: 713
- Góly: 2
- Asistence: 0
Křídelník, jehož Brian Priske využívá také na hrotu, kde je třetí alternativou, se zaskvěl neuvěřitelným gólem proti Bournemouthu, jinak jsou však jeho výkony spíše šedivé. Jasně, neměl dobrý začátek, dobíhal mu disciplinární trest za vyloučení ve finále poháru v minulé sezoně. V poslední době je výraznější, Josimar Alcócer a John Mercado jsou však před ním.
Krisztián Hegyi (24)
- Minulý klub: MTK Budapešť
- Zápasy: 2
- Minuty: 180
- Čistá konta: 1
- Inkasované góly: 2
Bývalý maďarský reprezentant do jedenadvaceti let, který má zkušenosti i z West Hamu United, přišel jako příslib do budoucna. Zatím dostal šanci jen v domácím poháru, ve dvou utkáních na něj šlo šest střel, inkasoval dvakrát. Tato možnost mu však už bude zapovězena, protože Sparta doma selhala s Baníkem a vypadla.
Martin Suchomel (24)
- Minulý klub: Hradec Králové
- Zápasy: 17
- Minuty: 1325
- Góly: 0
- Asistence: 1
Jaro strávil po zlomenině ruky v přípravě na hostování v Hradci Králové, kde si ho pochvalovali a usilovali o jeho trvalý příchod. Vedení Sparty však v krajním bekovi, který naskakuje na obou stranách, vidí budoucnost. Horší to má bojovník s vlastními fanoušky, kritika na jeho výkony je v poslední době velmi slyšitelná.
Viktor Vitályos (19)
- Minulý klub: MTK Budapešť
- Zápasy: 7
- Minuty: 461
- Góly: 0
- Asistence: 0
Při pohledu na věk je jasné, že dorazil jako příslib do budoucna. Levý bek s velmi dobrým fyzickým potenciálem však po zranění Matěje Ryneše šance dostává – a dokazuje, že by v budoucnu mohl být velmi slušnou posilou. Pomáhají mu také zkušenosti z maďarské reprezentační jedenadvacítky, v níž je pevným členem základní sestavy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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