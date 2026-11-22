Plzeň v Ďolíčku: smutná Bohemka i palič Adu. Proč nejel do Prahy Ladra?
V sobotu večer se ve Vršovicích hrál velmi zajímavý fotbal. Hlavně druhý poločas utkání mezi Bohemians a Plzní (1:2) nabídl gólové momenty i další napínavé situace. Včetně závěrečného dramatu, kdy domácí kapitán Aleš Čermák trefil z přímého kopu břevno. Hosté v důležitém a těžkém utkání urvali tři body a posunuli se v tabulce Chance Ligy před nedělními zápasy na sedmou příčku. Naopak Bohemians i přes sympatickou snahu a kvalitní fotbal prohráli druhé utkání po sobě, poprvé ztratili zápas doma. Co nabídl šlágr v Ďolíčku?
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Fotbalová, ale smutná Bohemka
Souboje a dlouhé nákopy v Ďolíčku vyměnili za zajímavý, technický fotbal. Současná Bohemka má kádr plný kvalitních hráčů se zkušenostmi z nejvyšší úrovně. Bylo to vidět i proti Plzni. Ačkoliv hosté zahazovali vyložené šance, minimálně po bodu sahali i „klokani“. Matoušek trefil břevno, Květ donutil k těžkému zákroku Wiegeleho. Dramatické chvíle přinesl závěr nastavení. Čermák trefil z přímého kopu těsně za vápnem břevno, míč se odrazil směrem k Wiegeleho čáře. VAR celou situaci zkoumal, ale sudí Berka po chvíli ukázal, že vyrovnávací gól pískat nebude. Bohemka končila zápas smutná, podruhé za sebou v lize prohrála, poprvé v sezoně doma. Naopak Plzeň bouřlivě slavila důležité tři body.
Neviditelní střelci
Jaroslav Veselý i Radoslav Kováč si mohli gratulovat, že své útočníky podrželi na hřišti. Matoušek byl dlouho neviditelný, do nebezpečných prostor se pořádně nedostával ani nejlepší plzeňský střelec Kabongo. Oba byli zralí na brzké střídání. V klíčových momentech ale své týmy podrželi – Kabongo suverénně proměnil samostatný nájezd a slavil už šestou ligovou trefu, vzápětí gólovou situaci skvěle vyřešil na domácí straně i Matoušek. V závěrečné pasáži navíc napálil prudkou střelu do břevna. „Pochopil, že je potřeba daleko víc běhat a pracovat bez míče. Já to nerad používám, ale on je nečeský typ hráče. Umí jeden na jedna, je rychlý, má sílu. Ale musí to dostat do zápasu,“ chválil plzeňský trenér Kováč.
Rozjetý Adu: ty šance…
Bojuje tak, aby od Plzně dostal novou smlouvu, která mu vyprší po sezoně. Neztratil chuť a energii ani po reprezentační pauze, patřil k nejnebezpečnějším hráčům na place. Jenže ty šance… Už v první půli se dostával do dobrých možností, mohl klidně dvakrát skórovat. Největší tutovku spálil za stavu 1:1 ve druhé půli. Hrošovský ho krásně poslal do samostatného nájezdu, Adu ale v jasné situaci ani netrefil branku. Právě tyhle momenty ghanského reprezentanta sráží, jinak by po něm možná dávno sáhl klub z elitní evropské ligy. „Pracuje daleko lépe pro tým. Je hodně platný, dostává se do šancí. Musí dál pracovat, pak ty body přijdou, je to nadstandardní hráč,“ konstatoval Kováč.
Přetlak v kádru odnesl také Ladra
V Chance Lize lze na zápasovou soupisku napsat maximálně dvacet hráčů a dva gólmany. Plzni se uzdravili prakticky všichni hráči (až na dlouhodobou absenci Václava Jemelky) a na některé členy kádru nezbyl ani zápasový dres. Do Ďolíčku necestovali Jiří Panoš, Mohamed Toure a překvapivě ani Tomáš Ladra. Na jaře člen reprezentačního kádru, kterému těsně unikla nominace na mistrovství světa. „Je to složité, ale dneska jsme se rozhodli takhle. Tomáš byl dost specifické rozhodnutí, ale není třeba to tady víc řešit. Díváme se i na typologii zápasu, kdo se hodí víc do soubojového chování třeba tady na Bohemce,“ pověděl po utkání plzeňský kouč.
Šablona na šablonu
Trenéři nasadili do zápasu stejná rozestavení v podobném taktickém schématu. V herních šablonách šlo o to, který z aktérů na trávníku se dokáže individuálně prosadit. K vidění byly souboje zajímavých dvojiček – Ladislava Almásiho těsně střežil Denis Vavro, ve druhé půli si plzeňská defenziva musela dávat pozor na střídajícího Krobota. Mladý Tobiáš Pališčák naháněl v prvním poločase zkušeného Václava Pilaře. Na stranách sváděli nekompromisní duely Milan Havel s Adamem Gabrielem, na opačné straně hřiště chodil často Kareem proti Merchasi Doskimu.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|2%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
84%
15%
Slovan Liberec
|0%
|0%
88%
12%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
62%
34%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
47%
44%
10%
Jablonec
|0%
|0%
33%
49%
18%
Teplice
|0%
|0%
35%
49%
15%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
50%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
48%
36%
Pardubice
|0%
|1%
34%
60%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
31%
64%
Artis Brno
|0%
|11%
96%
Slovácko
|0%
|13%
97%
Zlín
|0%
|74%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu