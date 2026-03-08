Svědík: Postup? Nechceme z ničeho slevovat. Lavička dělá strašně moc. Vorlický je…
Ještě o tom nechtějí moc mluvit, fotbalisté Zbrojovky ovšem udělali další obrovský krok za prvním místem. Trenér Martin Svědík už od kouče Táborska přijímal gratulace k postupu. V opatrném souboji prvního s druhým porazil lídr Chance Národní Ligy Jihočechy 1:0 po krásné akci Lukáše Vorlického z 86. minuty a favorit udeřil z jediné velké šance. „Lukáš ukázal, proč jsme ho sem chtěli. Postup? Soustředíme se vždycky na dalšího soupeře,“ zůstává nohama na zemi kouč brněnského mužstva.
Rozhodla síla z lavičky?
„Utkání bylo dlouho vyrovnané, protože se oba týmy dobře znají. Byly tam akce po standardních situacích nebo centrech do šestnáctky, ale v podstatě se z nich nic zásadního nedělo. I v poločase jsme si říkali, že se musíme víc tlačit do koncovky, protože takhle gól nedáme. Po prostřídání bylo vidět, jak moc může lavička pomoct. Přišli kvalitní hráči a rozhodla akce Vorlise (Vorlického) s Benym (Kanakimanou). Hned jsem v kabině hráčům říkal, že jsem pyšný, jak jsme si počkali na vítězný moment.“
Gól padl po krásné akci Lukáše Vorlického. Jak se vám líbil?
„Lukáš ukázal, proč jsme ho chtěli. Ať už to byla gólová akce, nebo dvě situace předtím, byla tam přímočarost, akce jeden na jednoho a vytvoření šancí pro spoluhráče. Jsem rád, že jsme byli trpěliví a počkali si na moment, kdy jsme to dokázali zlomit. Navíc jsme dobře pracovali do defenzivy.“
S jakými pokyny šel na hřiště?
„Lukášovi nemusíte do útočné fáze dávat žádné pokyny. On moc dobře ví, co má dělat a proč přišel. Nechci, aby to vyznělo tak, že je to jen o něm. Je součástí týmu, který funguje. On třeba tolik nevyniká v obranné fázi, ale přesně kvůli těmto momentům je tady.“
Podruhé nastupoval až z lavičky. Jak je na tom zdravotně?
„To je dlouhodobá záležitost. Lukáš má za sebou několik operací. Chce to čas a trpělivost. V přípravě jsme viděli, v jakém je stavu, a museli jsme jít postupně. Nebylo možné, aby hned absolvoval všechno naplno. Věděli jsme ale, proč ho chceme a jak ho chceme využít.“
Vždyť mě znáte. Jsem maximalista
Utkání bylo dlouho opatrné. Bylo cílem hlavně neprohrát?
„Určitě jsme si neříkali, že bychom tady nechtěli vyhrát. Samozřejmě víme, že ve vzájemných zápasech se počítá každý bod, ale vždycky jdete na hřiště s tím, že chcete zápas zlomit. Ve druhé lize se zápasy často rozhodují až v posledních minutách a to se potvrdilo. Táborsko je jeden z nejtěžších soupeřů a bylo to o trpělivosti a o tom hrát až do konce. Myslím, že kondičně i mentálně jsme na tom dobře a už několikrát jsme dokázali zápasy zlomit v závěru.“
Náskok na čele už je jedenáct bodů. Znamená to pro vás něco?
„Víte, že ode mě nic neuslyšíte (úsměv). Zůstáváme pokorní. Čeká nás další důležitý zápas s Artisem a chceme ho zvládnout. Je to derby před domácími fanoušky a budeme rádi, když jim uděláme radost dobrým výkonem.“
Takže slavit budete až ve chvíli, kdy budete mít matematickou jistotu?
„Vždyť mě znáte (smích). Jsem maximalista. V každém zápase chceme uspět a ode mě kluci nic jiného neuslyší. Nechceme z ničeho slevovat. Možná hráči můžou mít trochu volnější hlavu, protože máme polštář, ale já je budu držet v maximální koncentraci. Soustředíme se vždycky na dalšího soupeře a další zápas. Je to klišé, ale ve fotbale to tak prostě je.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|6
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7
Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Ústí
|18
|7
|3
|8
|32:31
|24
|10
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|13
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|14
Chrudim
|18
|3
|7
|8
|20:36
|16
|15
Sparta B
|18
|5
|1
|12
|14:38
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup