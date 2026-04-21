Karviná - Baník 2:1. Poslední naděje pro hosty zhasla, Brabec odcházel zdrceně
Tak ani MOL Cup už nezachrání tragickou sezonu v podání Baníku, v Karviné definitivně zhasla poslední naděje. Ostrava nezvládla pohárové semifinále (1:2), o trofej si v Hradci Králové zahraje MFK s Jabloncem. Což možná ukončí angažmá trenéra Ondřeje Smetany na Bazalech, jeden z možných nástupců, v Olomouci odvolaný Tomáš Janotka, sledoval utkání přímo z tribuny.
Bylo asi pět minut do začátku utkání, když se ostravský primátor Jan Dohnal hned za lavičkou hostí otočil a zkontroloval náladu ve VIP sektoru za sebou, kde seděl majitel Baníku Václav Brabec a jeho management. Šlo o symbolickou scénu, municipalitu vzhledem k ponuré fotbalové atmosféře ve městě v současnosti zajímají různé detaily týkající se tradiční značky. Řeč těla, lidé vedle bosse, reakce kolemjdoucích fanoušků...
Druhá symbolika? O dvě řady výše sledoval pohárové semifinále Zbyněk Zbořil, manažer Artisu. Je totiž dost možné, že se v baráži na konci května utkají druholigoví Brňané právě s Baníkem.
Kdo ho v tu dobu povede? Těžko říct, každopádně čerstvě volný trenér Tomáš Janotka, který by o ostravské angažmá měl zájem, sledoval zápas v Karviné taky přímo z tribuny. Schovaný v rožku u domácího kotle viděl ostré, zároveň však opatrné a nervózní klání v hlasitých ostravských tónech.
Jedním z klíčových témat posledních dní bylo, jestli na ostravské hráče zabere drsný, nicméně zcela opodstatněný výplach z řad členů tvrdého jádra, kterým se nelíbil leklý přístup v sobotním duelu s Bohemians. V tomhle tentokrát problém nebyl. Matěj Chaluš, Ondřej Kričfaluši, Daniel Holzer a spol. jezdili na plný plyn, do soubojů chodili na hraně, jak si slezské derby zaslouží, a hecovali tisícovky příznivců po každém úspěšném zákroku či před exekucí standardních situací.
Až si člověk říkal, že kdyby takhle FCB hrabal celou sezonu, nemusel řešit prvoligovou příslušnost. Ale na kdyby se nehraje, a byť to zní klišovitě, štěstí vám přeje, když mu jdete svým chováním dlouhodobě naproti. Pokud ne, začnou se dít věci jako po hodině hry.
Bude se ve středu hlásit Janotka?
Holzer nachystal tutovku Abdallahu Gningovi, jenž minul prázdnou branku, a o pár minut později slavila Karviná gól po rychlém brejku. Hvězda jara Pavel Kačor otřel křížnou ránu o Karla Pojezného a MFK se dostal do vedení. Hned po chvíli dostal Chaluš červenou a Kahuan Vinicius zvýšil po dalším protiútoku na 2:0. Bylo hotovo. Pátá soutěžní prohra v řadě, sebevědomí zase v luftu.
„Obrovské zklamání, všichni jsme cítili, že příležitostí, ve kterých jsme mohli zápas zlomit na svou stranu, jsme měli dost. Byli jsme neustále nebezpeční, šance přišly, bohužel fotbal k nám je krutý a neúprosný. Bohužel jsme místo vedení inkasovali po jednoduchých chybách,“ hodnotil Smetana.
Brabec se zklamaně opřel do sedačky, výkonný ředitel Michal Bělák kroutil hlavou, Marek Jankulovski s Luďkem Mikloškem byli opaření jakbysmet. Zhasla poslední šance, jak alespoň částečně napravit katastrofální ročník. V tu chvíli se zvedl i Janotka a odešel ze stadionu. Domů? Nebo někam na schůzku? Nepřekvapilo by, kdyby se během středy objevil v Ostravě znovu.
Na vyřazení už nic nezměnil ani Ondřej Kričfaluši proměněnou penaltou a snížením v poslední minutě. Defenzivní univerzál sice mohl kopat ještě jednu, nicméně střídající Václav Jurečka stál v ofsajdu (83 cm), čímž definitivně zmizely i úplně poslední naděje a také pohárové kouzlo kouče Ondřeje Smetany. Druhá penalta už se nezahrávala, sudí Karel Rouček o pár sekund později odpískal konec a Brabec se vzápětí pustil do soukromého hovoru s Mikloškem.
Do finále v Hradci Králové proti Jablonci tedy míří svěřenci trenéra Marka Jarolíma! Rovněž jde o velký příběh vzhledem k tomu, co za kauzu s primátorem Janem Wolfem a záložníkem Samuelem Šigutem, podezřelými z obviňování zápasů, v klubu nedávno proběhlo – a jež se stále intenzivně řeší.
„Asi bych tomu nevěřil před sezonou, takové myšlenky jsem neměl. Soustředil jsem se na začátek angažmá a šel postupně. Hezky se všechno sešlo, máme ohromnou radost,“ usmíval se Jarolím.