Amatéři z šesté ligy letí na soustředění do Turecka! Využili kontaktů Čelůstky
Na zimní soustředění do Turecka nemusí jet pouze ligoví fotbalisté. Za teplem a přírodní trávou vyrazí příští čtvrtek také hráči FK Mladcová, lídra šesté nejvyšší soutěže. Se zajištěním pětidenního pobytu v Beleku vypomohl bývalý reprezentant Ondřej Čelůstka, který za celek ze čtvrti Zlína od podzimu nastupuje. „Ondra je obrovský motivátor a osobnost do kabiny. Na hřišti si to odehraje v klidu,“ prohlásil hrající kouč Martin Surynek, jenž cestu na Tureckou rivéru popsal pro iSport.
Amatérský tým bude mít základnu v pětihvězdičkovém hotelu Innvista, kde to dobře zná například prvoligové Slovácko. Na cestu za stmelením party hráči vyfasují klubové teplákovky. Mají zajištěný tréninkový areál, stravu v režimu all-inclusive i doprovodný program. Jeho součástí je prohlídka stadionu nedalekého Antalyasporu, účastníka Süper Lig, plus návštěvu jeho mistrovského duelu s Trabzonsporem. I tato aktivita nese Čelůstkův podpis. Za oba kluby ve své bohaté kariéře hrával, všude má dveře otevřené.
Mladcová vede I. A třídu Zlínského kraje, čili šestou ligu. Teambuilding v Turecku si nadělil celý klub jako odměnu za úspěšné výsledky v první polovině sezony. „Zpočátku to byla bláznivá myšlenka,“ líčí Surynek. „Ale pak jsme si řekli, proč nevyužít kontaktů, které má Ondra Čelůstka. Nakonec z toho vznikla fantastická akce, chceme si to užít,“ těší se na zážitky z „výletu“.
Letí kompletní kádr pětadvaceti borců, k tomu deset členů vedení včetně střihače videa. Každý z účastníků si na pobyt částečně přispěl, pomohli i sponzoři. Přípravný zápas v plánu není, ovšem amatéři by se nebránili operativní konfrontaci s českými profíky. V oblasti budou v té době některé druholigové týmy. „Kdyby někomu vypadl soupeř, jsme připravení ho zastoupit,“ hlásí s úsměvem trenér a bývalý hráč Kroměříže. „Může to být inspirace pro jiné menší kluby. Je úžasné, že i šestá liga může jet do Turecka,“ míní.
Čelůstka jako hlavní tvář
Mladcová je mužstvo z okrajové čtvrti Zlína, kde žije hodně známých a bohatých lidí. Na fotbal tam chodí třeba známí hokejisté Petr Čajánek, Jiří Marušák, Patrik Hučko či David Hubáček, někdejší fotbalový obránce Slavie a dnes trenér zlínského béčka. Za tým hraje mimo jiné Vlastimil Fabík, syn stejnojmenného majitele společnosti Fastav Development, což je generální partner druholigové Zbrojovky.
Hlavní tváří Mladcové je nicméně šestatřicetiletý Čelůstka, bývalý stoper Sparty, Slavie, Norimberku či Sunderlandu. V klubu před lety působil i jeho otec. Vrcholovou kariéru třiatřicetinásobný reprezentant loni ze zdravotních důvodů ukončil, mezi amatéry si ale fotbal dál vychutnává. Ani on nebude ve výpravě do Turecka chybět.
A možná za rok vyrazí na kemp s týmem i jeho mladší bratr Tomáš, zatím hráč druholigové Kroměříže…