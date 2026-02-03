Hrál v Bergamu, vedl ho Skuhravý. Teď je Hečko v MSFL ve Vsetíně: Chci do ligy
Svým fotbalovým životopisem do MSFL ani nepatří. Slovák Richard Hečko (22), zimní posila Vsetína, je odchovancem Slovanu Bratislava a tři roky působil v mládežnických výběrech italské Atalanty Bergamo! V týmu, který v této sezoně válí v Lize mistrů, má urostlý stoper pořád některé bývalé spoluhráče. On sám potřebuje po zranění restartovat nadějně rozjetou kariéru. Jeho meta? Profi scéna, ideální nejvyšší soutěž. Klidně v Česku. Fotbalem se nicméně uživí i ve třetí lize.
Jak jste se dostal z Bergama do Vsetína?
„Agent, se kterým spolupracuji, mi našel tento klub. Vsetín hledal stopera a já jsem chtěl jít do Česka zkusit něco nového. Jsou soubojový typ, myslím, že mi zdejší fotbal bude sedět víc než třeba druhá slovenská liga, odkud jsem měl také nabídky. Hrálo roli i to, že to mám blízko domů, kam budu jezdit docela často.“
V Atalantě jste strávil v mládeži tři roky, k tomu jste procházel reprezentačními výběry Slovenska. Nebyla šance dostat se časem do áčka špičkového italského klubu?
„Byla tam velká konkurence. Měl jsem na své pozici Scallviniho, který je můj ročník. Dneska hraje v áčku. Levý stoper Matteo Ruggeri je v Atlétiku Madrid. O rok starší Cittadini působí v Serii B (Frosinone), taky je po zranění. Kdybych věděl, že založí Atalanta béčko, možná bych tam zůstal. Měl jsem nabídky ze Serie C, ale v tu chvíli jsem si říkal, že bude lepší jít na Slovensko do první ligy. Bergamo pořád sleduju, fandím mu.“
Klub je vyhlášený identickým ofenzivním stylem 3-4-3, který produkují všechny týmy od žáků. Je to tak?
„Přesně tak. Přišel jsem do U17 a hrál jsem první rok párkrát i za U18. Všude se hrál stejný styl jako v áčku. Jenom v Primaveře se to tehdy měnilo. Někdy se hrálo na tři vzadu, jindy na čtyři. Ve srovnání se Slovanem byl obrovský rozdíl ve kvalitě hráčů a tréninkového procesu. Všichni měli za cíl se prosadit. Podle toho to vypadalo na tréninku i v zápasech.“
Kluci ve Vsetíně jsou šikovní
Není pro vás třetí liga málo?
„Ani ne. Jsem po zranění kolena, v minulé sezoně jsem toho odehrál málo. Teď jsem konečně zdravý a doufám, že budu mít na jaře minutáž. Chci pomoct klubu i sobě. Určitě mám v budoucnu v plánu jít výš. Třeba do české ligy. I proto jsem tady.“
Jak na vás působí nováček třetí ligy, který je po podzimu ve středu tabulky?
„Jsem velmi pozitivně překvapený. Nevěděl jsem přesně, jaký je tu level. Kluci jsou šikovní, dobře si s nimi rozumím. Zvykáme si na hřišti i mimo ně. I v Itálii se trénovalo na umělce, takže jsem zvyklý. Vím, že Vsetín je hodně hokejové město, ale já ho moc nesleduju. I když můj děda hrál profesionálně.“
Trošku se vám kariéra zamotala, co?
„Máte pravdu. Kdybych mohl vrátit čas, některé kroky bych asi neudělal. Ale věřím, že všechno je pro něco dobré. Mám svůj cíl, kam se chci dostat. Jen to možná bude trvat trošku déle, než jsem plánoval.“
Působil jste mimo jiné v Podbrezové. Nezažil jste tam náhodou českého trenéra Romana Skuhravého?
„Zažil. (úsměv) Šlo o moji první zkušenost v dospělém fotbale. Trenér Skuhravý je hodně náročný, zakládá si na detailech. Tréninky jsou ve velké intenzitě. Je perfekcionista. Každý den chce od sebe a i od ostatních víc a víc. Vím, že je teď ve Slovácku.“