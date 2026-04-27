Rána pěstí, bezvědomí. Asistenta rozhodčího v derby surově napadla divačka!
Ano, někdy se chlapi na fotbale poperou… Jenže v derby šesté ligy Zlínského kraje mezi Prostřední Bečvou a Horní Bečvou (0:2) se stala úplná šílenost. Asistenta rozhodčího Daniela Sucharskiho při odchodu ze hřiště napadla jedna z divaček a ránou pěstí ho poslala do bezvědomí. Údajně mělo jít o sestru domácího hráče Prokopa Fárka (28), který byl za surovou hru na konci prvního poločasu vyloučený.
Incident s mladou fanynkou byl popsán v oficiálním zápise místního derby, které Horní Bečva rozhodla dvěma brankami v poslední desetiminutovce.
Spouštěčem agrese byl moment ze 45. minuty, kdy Fárek, bývalý hráč Baníku Ostrava a dokonce člen reprezentace U19, tvrdě sestřelil ze strany v souboji o míč protihráče. Faul viděl zblízka druhý asistent a upozornil na něj hlavního. Po červené kartě odkráčel obránce a kapitán domácího týmu bez protestů do šatny. Ale tím celá věc neskončila.
Při odchodu z hrací plochy udeřila jedna z přítomných divaček asistenta pěstí do obličeje. Následně došlo k pádu AR2 na dlažbu, chvíli byl v bezvědomí, jak stojí v zápise. Po několika minutách byl ošetřen místním zdravotníkem a poté odveden do kabiny rozhodčích. Totožnost útočníka nebyla zjištěna, údajně však jde o blízkou příbuznou Fárka. Prý sestru.
Otřesený asistent následně odjel v doprovodu rozhodčího na vyšetření do nemocnice v nedalekém Valašském Meziříčí.
Zpráva rozhodčího
Po vyloučení domácího kapitána převzal jeho funkci D8 a po jeho vystřídání D4. Při odchodu z HP došlo k napadení AR2 domácím divákem kdy jedna z domácích divaček ze strany udeřila AR2 pěstí do obličeje. Následně došlo k pádu AR2 na dlažbu. AR2 byl chvíli v bezvědomí, po několika minutách byl ošetřen přítomným zdravotníkem a následně odveden do šatny rozhodčích.
Totožnost útočnice nezjištěna. V momentě, kdy byla poskytována zraněnému AR2 první pomoc na zemi, bylo z několika už přítomných fanoušků řečeno, že se jednalo o sestru vyloučeného domácího kapitána, která byla aktérkou útoku. Tato informace však nebyla HP potvrzena. AR2 odjel za doprovodu R na preventivní vyšetření do nemocnice ve Valašském Meziříčí. Před utkáním bylo použito v táboře domácích i hostů pyrotechniky, která však nikoho neohrozila a nenarušila řádný začátek utkání.
Zranění: ANO, Předat STK: ANO, Předat DK: ANO, Předat KR: ANO, Konfrontace: NE