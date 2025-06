Poprask ve třetí lize. Naháč vtrhl na hřiště Motorletu, na sítích pobavil i Blažka

Video z incidentu zveřejnil na sociální síti X právě brankář hostujícího Loko Praha. Odchovance Sparty se jal nudista objímat, Patrik Štorc se ale nenechal a ubránil se kopem do choulostivých míst exhibicionisty. Ten chvíli ještě zápasil s pořadatelem a nakonec utekl zpět za klandr.

Video pobavilo i předsedu Motorletu a neúspěšného kandidáta na post šéfa FAČR Rudolfa Blažka, který příspěvek přesdílel. Smějícím se smajlíkem a tleskáním hodnotil „kultivaci“ fotbalového prostředí ze strany fanouška.

Pro Deník komentoval incident kapitán Motorletu Marek Kodr, který v zápase nenastoupil. „Já to beru jen negativně. Zaprvé proto, že jsme prohrávali a potřebovali jsme co nejvíce hrát a nekouskovat hru. A zadruhé, že si někdo řekne, že bude vtipné nahý vběhnout na hřiště ve třetí lize před zhruba stovkou lidí, z čehož jsou nějaká část děti… To mi nepřijde normální.“

Zápas byl přitom pro bývalý Vltavín klíčový. Pokud by prohrál, sestoupil by do divize (4. ligy). To by byl problém i pro Spartu, která v Loku nechává rozehrávat své hráče. V základní sestavě byli hned čtyři mladíci na hostovaní ze Strahova.

Loko však Motorlet vedený Romanem Bednářem porazilo 1:0 a mohlo slavit záchranu. Z ČFL skupiny B padá Povltavská FA. Soutěž ovládly před rezervou Plzně Domažlice, které si zahrají proti Ústí nad Labem v baráži o Chance Národní Ligu.