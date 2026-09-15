Prý máme táhnout na frontu. Ve třetí lize plály emoce, ukrajinská kvalita dráždí
Fotbalový Varnsdorf dráždí. Některé fanoušky a zřejmě i soupeře. Severočeský klub loni prožil hektickou sezonu, kdy se nevědělo, jestli ve Šluknovském výběžku vůbec bude s fotbalem pokračovat. Nakonec po klidné záchraně v ČFL nyní patří ke štikám soutěže. A je leckomu trnem v oku.
Varnsdorf dotírá na popředí třetiligové skupiny ČFL – B. Jen dva body ztrácí na vedoucí rezervu Jablonce, přitom má odehráno o zápas méně. Ve šlágru 6. kola remizoval v Zápech 4:4, kterým zachránil bod v šesté minutě nastavení Ondřej Petrák. Borec, který má odkopáno osm sezon v Norimberku.
Vyhrocený duel ovšem provázely další emoce. V rozhovoru pro Deník se svěřil bývalý brankář a nyní asistent trenéra Varnsdorfu Radek Porcal, že jeho svěřenci v Zápech čelili xenofobním komentářům od soupeře.
„Bylo strašně těžké udržet nervy na uzdě. Soupeřův realizační tým uráží naše hráče. Nás, jako trenéry, by tohle nikdy nenapadlo. Poslouchat výroky, ať naši hráči táhnou na frontu. Nechápu,“ divil se. Sám spolupracuje s hlavním koučem ukrajinského původu Pavlem Rudnytskyym.
„Vadilo nám, jak se někteří lidé v Zápech chovali k našim hráčům. Chápu, že je naštve, když je vidí, jak ten druhý tým přehrávají. Ale klesnout k takovým výrokům? To svědčí o inteligenci určitých jedinců,“ pokračoval Porcal.
Varnsdorf? Je to směsice zahraničních hráčů
V utkání v dresu Varnsdorfu nastoupilo devět Ukrajinců, jeden Američan a dvougólový Francouz Theo Ahile. Věkový průměr hráčů činí 22,5 let. Suverénně nejstaršímu Kovbasovi je 29 roků. Na straně domácích odehrál poločas exslávista Ubong Ekpai.
Zápy skutečnost, že by protihráče uráželi, odmítají. „Pokud by to byla pravda, hned bych to odsoudil. Na druhou stranu je potřeba říct, že chování některých varnsdorfských hráčů bylo opravdu arogantní,“ reagoval majitel klubu Michal Mašek.
„Já bych se chtěl zeptat, co vlastně teď znamená Varnsdorf pro český fotbal? S panem Gabrielem se znám řadu let. Jenže tenhle Varnsdorf už s ním nemá nic společného. Je to směsice zahraničních hráčů. Je jedno, zda jsou z Ukrajiny, Francie nebo Afriky. Prostě tomu nerozumím. Ještě nám vyhrožovali, ať se těšíme, až přijedeme do Varnsdorfu. Tohle mi přišlo úplně mimo realitu,“ hájil Zápy jejich vlastník.
Varnsdorf nicméně už ve středu čeká velký šlágr v rámci MOL Cupu proti Slavii. „Jejich hráči prošli Dněpropetrovskem, Kyjevem, Charkovem. Nejsou to žádná ořezávátka,“ varoval sešívané trenér David Oulehla, který ve 2. kole poháru právě na Varnsdorfu ztroskotal s ústeckým Viagemem.