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Frýdek přiznal: Měl jsem v hlavě konec. Návrat do Sparty? Mluvili jsme o budoucnosti

Martin Frýdek
Martin FrýdekZdroj: X / AC Sparta Praha
Martin Frýdek s Tomášem Sivokem
Martin Frýdek ještě v dresu Sparty
Martin Frýdek ještě v dresu Sparty
Martin Frýdek ještě v dresu Sparty
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Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
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Po šesti letech se vrátil do Sparty. Martin Frýdek, fotbalový záložník, se v posledních týdnech připravoval s třetiligovým béčkem, za které po podpisu smlouvy nastoupil poprvé do středečního utkání proti rezervě Plzně (1:3). „S Tomášem Rosickým jsme se pobavili, co a jak bude dál. Dávalo mi to největší smysl,“ vyprávěl 34letý hráč, který ještě v minulé sezoně hrál za Aris Soluň.

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Proč jste vlastně skončil v Řecku?
„Jednali jsme ještě o prodloužení smlouvy v Arisu, ale nakonec to z nějakých důvodů nedopadlo z obou stran. A proč? To si nechám ještě pro sebe.“

Měl jsem v hlavě trenéřinu

Návrat do Česka byla jediná varianta?
„Plánoval jsem zůstat ještě v Řecku, ale mám dvě děti a potřeboval jsem pro ně anglickou školu. Ta možnost většinou nebyla. Nedávalo to ale smysl ani mně.“

Dlouho jste nevěděl, co s vámi bude. Jak jste to prožíval?
„Měsíc a půl jsme si s rodinou užívali počasí a moře v Řecku, ale zároveň jsem trénoval. Furt jsem chtěl hrát. Co si budeme povídat, bylo to náročné. Přemýšlel jsem, co bude dál. Měl jsem v hlavě, jestli neskončit a vrhnout se na trenéřinu. Začal jsem ale trénovat na Strahově, chybělo mi to. Chtěl jsem ještě pokračovat.“

Ozval jste se Spartě sám?
„Neměli jsme v Řecku domluvenou školu pro děti a najednou jsme se vraceli do Česka. Zakotvili jsme v Praze. Jediný smysl mi dávalo navázat kontakt se Spartou a pobavit se, jestli můžu už pomoct klukům v tréninku. Pak se to vlastně celé upeklo.“

Chci se učit od Priskeho a Loučky

Co všechno předcházelo podpisu smlouvy se Spartou?
„Měl jsem i jiná jednání, ale nedávala mi takový smysl. Přestěhoval jsem se s rodinou z Řecka do Prahy a chtěl jsem něco v dojezdové vzdálenosti a co bude dávat smysl i do budoucna. Poslední měsíc a půl až dva jsem se připravoval s klukama. Potom jsme se s Tomášem pobavili, co a jak bude dál. Dávalo mi to největší smysl.“

Co vám konkrétně nabídl?
„Chci nahlédnout do trenéřiny a dívat se lidem pod ruce. Mám možnost se dívat na práci Luboše Loučky, občas i Briana Priskeho. Chci se od nich učit. Do budoucna jsou ve hře i jiné možnosti, rád bych někam i na stáž. Budu za to rád.“

Přesto jste minulou sezonu hrál za Aris v nejvyšší řecké soutěži. Není brzo na tak velký skok?
„Hodně jsem o tom přemýšlel, ale taky už nejsem nejmladší. Spartě něco dlužím, vychovala mě a chci pomoct klukům v béčku. Zároveň se můžu učit od všech v akademii. Je to dobrá příležitost.“

Áčko Sparty? Nezáleží na mně

Existuje možnost, že se dostanete i do áčka?
„To asi nezáleží na mně, možná kdyby se stalo něco nahoře. Samozřejmě se připravuju nejlíp, co to jde. Teď jsme domluvení, že jsem mentor v béčku. Budu pomáhat primárně klukům na Strahově.“

Jak působíte na ostatní hráče v kabině?
„Snažím se být spravedlivý, férově chci klukům říkat to, co si myslím a jak to vidím. Je to víc na Loukovi, ale chci mu pomoct. Snažím se ostatním předávat zkušenosti, které jsem v kariéře nabyl.“

Podílíte se na tom s dalšími zkušenými hráči Filipem Panákem a Jakubem Peškem?
„Všichni máme stejné nastavení, jak chceme s klukama jednat a jak to chceme uchopit. Vycházíme ale úplně super, bavíme se o tom každý den.“

Co jste zatím o mladých spoluhráčích zjistil?
„Jsou jiná generace. Potkávám se s klukama, kteří jsou ještě v dorosteneckém věku. Vlastně o půlku mladší než já. Mají kvalitu, jsou běhaví, techničtí, ale pořád se učí. Potřebují se ještě zdokonalovat a nabrat spoustu zkušeností, což jim dá zápasová praxe.“

LIGOVÁ TABULKA
#TÝMZVRPSKÓREB
1.Králův Dvůr1393136:1930
2.České Budějovice1392240:1829
3.Plzeň B1392231:1529
4.Domažlice1373335:3224
5.Motorlet Praha1372424:1623
6.Loko Praha1354421:2319
7.Sparta B1245320:1217
8.Písek1345422:2617
9.Slavia C1242620:1914
10.Příbram B1335520:2214
11.Bohemians B1335526:3114
12.Admira Praha1342722:3014
13.Benešov1334615:2513
14.Dukla B1325616:2011
15.Aritma Praha1316612:319
16.Povltavská FA13031011:323

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