Frýdek přiznal: Měl jsem v hlavě konec. Návrat do Sparty? Mluvili jsme o budoucnosti
Po šesti letech se vrátil do Sparty. Martin Frýdek, fotbalový záložník, se v posledních týdnech připravoval s třetiligovým béčkem, za které po podpisu smlouvy nastoupil poprvé do středečního utkání proti rezervě Plzně (1:3). „S Tomášem Rosickým jsme se pobavili, co a jak bude dál. Dávalo mi to největší smysl,“ vyprávěl 34letý hráč, který ještě v minulé sezoně hrál za Aris Soluň.
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Proč jste vlastně skončil v Řecku?
„Jednali jsme ještě o prodloužení smlouvy v Arisu, ale nakonec to z nějakých důvodů nedopadlo z obou stran. A proč? To si nechám ještě pro sebe.“
Měl jsem v hlavě trenéřinu
Návrat do Česka byla jediná varianta?
„Plánoval jsem zůstat ještě v Řecku, ale mám dvě děti a potřeboval jsem pro ně anglickou školu. Ta možnost většinou nebyla. Nedávalo to ale smysl ani mně.“
Dlouho jste nevěděl, co s vámi bude. Jak jste to prožíval?
„Měsíc a půl jsme si s rodinou užívali počasí a moře v Řecku, ale zároveň jsem trénoval. Furt jsem chtěl hrát. Co si budeme povídat, bylo to náročné. Přemýšlel jsem, co bude dál. Měl jsem v hlavě, jestli neskončit a vrhnout se na trenéřinu. Začal jsem ale trénovat na Strahově, chybělo mi to. Chtěl jsem ještě pokračovat.“
Ozval jste se Spartě sám?
„Neměli jsme v Řecku domluvenou školu pro děti a najednou jsme se vraceli do Česka. Zakotvili jsme v Praze. Jediný smysl mi dávalo navázat kontakt se Spartou a pobavit se, jestli můžu už pomoct klukům v tréninku. Pak se to vlastně celé upeklo.“
Chci se učit od Priskeho a Loučky
Co všechno předcházelo podpisu smlouvy se Spartou?
„Měl jsem i jiná jednání, ale nedávala mi takový smysl. Přestěhoval jsem se s rodinou z Řecka do Prahy a chtěl jsem něco v dojezdové vzdálenosti a co bude dávat smysl i do budoucna. Poslední měsíc a půl až dva jsem se připravoval s klukama. Potom jsme se s Tomášem pobavili, co a jak bude dál. Dávalo mi to největší smysl.“
Co vám konkrétně nabídl?
„Chci nahlédnout do trenéřiny a dívat se lidem pod ruce. Mám možnost se dívat na práci Luboše Loučky, občas i Briana Priskeho. Chci se od nich učit. Do budoucna jsou ve hře i jiné možnosti, rád bych někam i na stáž. Budu za to rád.“
Přesto jste minulou sezonu hrál za Aris v nejvyšší řecké soutěži. Není brzo na tak velký skok?
„Hodně jsem o tom přemýšlel, ale taky už nejsem nejmladší. Spartě něco dlužím, vychovala mě a chci pomoct klukům v béčku. Zároveň se můžu učit od všech v akademii. Je to dobrá příležitost.“
Áčko Sparty? Nezáleží na mně
Existuje možnost, že se dostanete i do áčka?
„To asi nezáleží na mně, možná kdyby se stalo něco nahoře. Samozřejmě se připravuju nejlíp, co to jde. Teď jsme domluvení, že jsem mentor v béčku. Budu pomáhat primárně klukům na Strahově.“
Jak působíte na ostatní hráče v kabině?
„Snažím se být spravedlivý, férově chci klukům říkat to, co si myslím a jak to vidím. Je to víc na Loukovi, ale chci mu pomoct. Snažím se ostatním předávat zkušenosti, které jsem v kariéře nabyl.“
Podílíte se na tom s dalšími zkušenými hráči Filipem Panákem a Jakubem Peškem?
„Všichni máme stejné nastavení, jak chceme s klukama jednat a jak to chceme uchopit. Vycházíme ale úplně super, bavíme se o tom každý den.“
Co jste zatím o mladých spoluhráčích zjistil?
„Jsou jiná generace. Potkávám se s klukama, kteří jsou ještě v dorosteneckém věku. Vlastně o půlku mladší než já. Mají kvalitu, jsou běhaví, techničtí, ale pořád se učí. Potřebují se ještě zdokonalovat a nabrat spoustu zkušeností, což jim dá zápasová praxe.“
|LIGOVÁ TABULKA
|#
|TÝM
|Z
|V
|R
|P
|SKÓRE
|B
|1.
|Králův Dvůr
|13
|9
|3
|1
|36:19
|30
|2.
|České Budějovice
|13
|9
|2
|2
|40:18
|29
|3.
|Plzeň B
|13
|9
|2
|2
|31:15
|29
|4.
|Domažlice
|13
|7
|3
|3
|35:32
|24
|5.
|Motorlet Praha
|13
|7
|2
|4
|24:16
|23
|6.
|Loko Praha
|13
|5
|4
|4
|21:23
|19
|7.
|Sparta B
|12
|4
|5
|3
|20:12
|17
|8.
|Písek
|13
|4
|5
|4
|22:26
|17
|9.
|Slavia C
|12
|4
|2
|6
|20:19
|14
|10.
|Příbram B
|13
|3
|5
|5
|20:22
|14
|11.
|Bohemians B
|13
|3
|5
|5
|26:31
|14
|12.
|Admira Praha
|13
|4
|2
|7
|22:30
|14
|13.
|Benešov
|13
|3
|4
|6
|15:25
|13
|14.
|Dukla B
|13
|2
|5
|6
|16:20
|11
|15.
|Aritma Praha
|13
|1
|6
|6
|12:31
|9
|16.
|Povltavská FA
|13
|0
|3
|10
|11:32
|3