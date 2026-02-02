Evropské dilema Plzně: koho dopsat na Atény? Na tři místa má Hyský osm adeptů
Do jara vstoupili fotbalisté Plzně výborně – doma urvali bod proti Portu (1:1) a následně zvítězili v Basileji (1:0), zvládli i náročné ligové kolo v Karviné (2:0). Na evropské scéně si Viktoria poradila s okleštěným kádrem, který už může doplnit na následující play off proti Panathinaikosu. Trenéři mají velmi pravděpodobně zamotanou hlavu – na soupisku, která se uzavírá ve čtvrtek o půlnoci, mohou dopsat jen tři jména z osmi nových zimních tváří.
Ve čtvrtek proti Basileji a následně v neděli v Karviné nastoupila za Plzeň v základu pouze čtveřice stejných hráčů. Vedle Floriana Wiegeleho tři v poli (Amar Memič, Merchas Doski, Lukáš Červ). Martin Hyský použil prakticky dvě odlišné jedenáctky, v obou zápasech nakonec vítězné.
„Měli jsme dneska velkou výhodu v tom, že řada kluků, kteří nastoupili od první minuty, evropský pohár ve čtvrtek nehráli, že se chystali vlastně jenom na zápas tady v Karviné,“ hodnotil nedělní utkání spokojený plzeňský kouč.
Značná rotace byla způsobená i tím, že osmička zimních noviců v kádru ještě nemohla být dopsaná na evropskou soupisku pro lednové zápasy. Na start play off (Plzeň začíná ve čtvrtek 19. února v Aténách na Panathinaikosu) se situace změní. Viktoria, stejně jako ostatní postupující celky, může do vyřazovacích bojů doplnit do týmu tři nové hráče.
Vybrat trojici z osmi adeptů nebude nic jednoduchého. Viktoria má k dispozici jednoho nového gólmana (Dominik Ťapaj), dva obránce (Dávid Krčík, Adam Kadlec), přetlak je na ofenzivních pozicích – nejdražší posila klubu Salim Lawal a zimní navrátilci Tom Slončík, Daniel Vašulín a Alexandr Sojka.
Prakticky jisté je dopsání Patrika Hrošovského, po návratu z Genku klíčového hráče pro střed pole a jednoho z lídrů týmu. Těžko očekávat, že druhé místo si Plzeň „vyplýtvá“ na náhradního gólmana, trenéři aktuálně výrazně spoléhají na rozchytaného Wiegeleho.
Nabízí se vybrat jednoho obránce – Adam Kadlec měl v závěru přípravy lehčí zdravotní trable, tím pádem to vychází na Dávida Krčíka, zimní posilu z Karviné. Zbývá jedno místo pro útočníka, nad kterým mezi trenéry a nejužším vedením v Plzni jistě probíhají značné diskuze.
Lawal naskočil za Plzeň poprvé proti Karviné, po příchodu z chorvatské Istry potřebuje čas na adaptaci na české prostředí. Zároveň jde o dynamického hráče evropského střihu, který se proti Panathinaikosu může hodit. Viktoria ho pořizovala právě pro těžké duely na mezinárodní scéně.
Vašulín je zase po odchodu Rafia Durosinmiho v aktuálním plzeňském kádru jediným typickým vysokým hroťákem na pozici klasické devítky – v Basileji měla Plzeň do ofenzivy nouzi a použila jako falešného útočníka Cheicka Souarého.
Zbývají Slončík a Sojka, po zimním návratu z Hradce odehráli poločas proti Karviné. „Byly v tom zdravotní důvody. Slonovi (Tomáši Slončíkovi) nebylo dobře, takže si o střídání řekl,“ vysvětlil po utkání Hyský. Na plac šel místo něj Sojka, který připravil druhý gól pro Denise Višinského a kouč ho za výkon chválil.
Plzeň má čas do čtvrteční půlnoci, kdy UEFA uzavírá soupisky pro jarní vyřazovací část. Podobně jako Sparta řeší dilema, koho do „evropského“ kádru ze zimních posil dopsat.