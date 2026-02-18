Panathinaikos vs. Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisté Plzně se v předkole play off Evropské ligy postaví Panathinaikosu Athény. S řeckým celkem se potkali už v základní skupině a tehdy z toho byla remíza 0:0. Jak si svěřenci Martina Hyského povedou tentokrát? Zápas začíná na Olympijském stadionu v Athénách ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Panathinaikos vs. Plzeň živě?
Vše o utkání Panathinaikos Athény vs. Viktoria Plzeň
Datum a čas: čtvrtek 19. února, 21:00
Místo konání: Olympijský stadion, Atény
Předkolo play off: Evropské ligy 2025/26
Rozhodčí: Nick Walsch (Skotsko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Panathinaikos vs. Plzeň živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Plzně proti Panathinaikosu v předkole play off Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Panathinaikos Athény vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 19. února od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Západočeši se do Evropské ligy přesunuli po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. I když jim los přisoudil náročné protivníky, viktoriáni přesto dokázali postoupit. V předkole play off vyzvou Panathinaikos Athény.
|Viktoria Plzeň v Evropské lize 2025/26
1. zápas: Ferencváros - Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto 1:1
8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1
9. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 19. 2., 21:00
10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0
7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4
8. zápas: Pafos - Slavia 4:1
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto 1:1
8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1
9. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 19. 2., 21:00
10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech 1:2
7. zápas: Olomouc - Lausanne, 19. 2., 18:45
8. zápas: Lausanne - Olomouc, 26. 2., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0
7. zápas: Sparta - ?, 12. 3.
8. zápas: Sparta - ?, 19. 3.