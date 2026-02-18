Předplatné

Panathinaikos vs. Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Základní jedenáctka fotbalistů Plzně pro závěrečný duel ligové fáze Evropské ligy
Základní jedenáctka fotbalistů Plzně pro závěrečný duel ligové fáze Evropské ligyZdroj: x.com
Jiří Panoš slaví gól v Basileji po svém návratu do sestavy Plzně
Trenér Plzně Martin Hyský povzbuzuje své hráče v Basileji
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v Basileji
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Plzně se v předkole play off Evropské ligy postaví Panathinaikosu Athény. S řeckým celkem se potkali už v základní skupině a tehdy z toho byla remíza 0:0. Jak si svěřenci Martina Hyského povedou tentokrát? Zápas začíná na Olympijském stadionu v Athénách ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Panathinaikos vs. Plzeň živě?

Vše o utkání Panathinaikos Athény vs. Viktoria Plzeň

Datum a čas: čtvrtek 19. února, 21:00

Místo konání: Olympijský stadion, Atény

Předkolo play off: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: Nick Walsch (Skotsko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Panathinaikos vs. Plzeň živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně proti Panathinaikosu v předkole play off Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Panathinaikos Athény vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 19. února od 21:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Západočeši se do Evropské ligy přesunuli po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. I když jim los přisoudil náročné protivníky, viktoriáni přesto dokázali postoupit. V předkole play off vyzvou Panathinaikos Athény. 

Viktoria Plzeň v Evropské lize 2025/26

1. zápas: Ferencváros - Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1

9. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 19. 2., 21:00

10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45

 

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4

8. zápas: Pafos - Slavia 4:1

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1

9. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 19. 2., 21:00

10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

7. zápas: Olomouc - Lausanne, 19. 2., 18:45

8. zápas: Lausanne - Olomouc, 26. 2., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

7. zápas: Sparta - ?, 12. 3.

8. zápas: Sparta - ?, 19. 3.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů