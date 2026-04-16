Horníček vychytal postup Bragy do semifinále Evropské Ligy. Dál jde i Aston Villa
Braga s Lukášem Horníčkem v brance zvítězila po velkém obratu na hřišti Betisu Sevilla 4:2 a v semifinále Evropské ligy narazí na fotbalisty Freiburgu. Druhou dvojici tvoří Nottingham a Aston Villa, která deklasovala Boloňu s Martinem Vitíkem v obraně 4:0. Semifinále se bude hrát 30. dubna a 7. května, finále uvidí 20. května Istanbul.
Horníček, který včetně předkol udržel v 16 zápasech jedenáctkrát čisté konto, šel během první půlhodiny třikrát pro míč do sítě. Svým šestým gólem v soutěži ho překonal Brazilec Antony, další chybu obrany hostů potrestal Ezalzúlí a Maročan pokořil českého gólmana ještě jednou, ale tentokrát oslavy zmařil těsný ofsajd.
Při ojedinělé akci Bragy se dva hráči Betisu srazili, Víctor toho využil a proti svým krajanům vstřelil kontaktní gól. Hned po změně stran vyrovnal Brazilec Carvalho, Horta z penalty strhl vedení na stranu portugalského týmu a Francouz Gorby postup zpečetil. Hra Betisu se úplně rozpadla a Horníček byl ve druhém poločase bez práce.
Aston Villa zdolala Boloňu v této sezoně už potřetí. Po triumfu v základní části a vítězství v prvním čtvrtfinále na hřišti soupeře 3:1 jednoznačně uspěla i doma. Svěřenci španělského trenéra Unaie Emeryho vyhráli 11 z 12 zápasů v této soutěži a dál plní roli největšího favorita sázkových kanceláří.
Vitík, který před týdnem Boloni chyběl kvůli žlutým kartám, se v Birminghamu vrátil do sestavy a byl jako celá obrana od začátku pod tlakem. Poprvé ji nachytal po rychlé narážečce Watkins, který dal už v prvním utkání dvě branky. Pak český obránce zahrál rukou, ale Rogers penaltu neproměnil. Jenže Argentinec Buendía náskok znásobil a Rogers své zaváhání ještě v prvním dějství napravil třetím gólem. V závěru zápasu Konsa z otočky kanonádu završil.
Boj o záchranu i finále Evropské ligy
Nottingham bojuje v anglické lize jen o záchranu, ale na evropské scéně se mu daří. Porto zdolal už v základní skupině 2:0, v Portugalsku před týdnem hrál 1:1 a odvetu rozhodl hned v úvodu. Hosté přišli už v osmé minutě o vyloučeného polského stopera Bednarka a kapitán Gibbs-White početní výhodu rychle zužitkoval. Porto i v oslabení sahalo po vyrovnávací brance, ale dvakrát ho zastavilo břevno.
Freiburg jako jediný z čtveřice postoupil v pohárové Evropě do semifinále poprvé. Po domácí výhře 3:0 zvítězil i ve Vigu 3:1. Španělský klub má v poslední době hodně děravou obranu, v předchozích čtyřech zápasech inkasovala celkem dvanáctkrát a i dnes to soupeři hodně usnadnila.
Chorvatský útočník Matanovič přidal střelou z dálky k náskoku hostů z prvního zápasu další branku. Radost mu na chvíli pokazil zdvižený praporek, signalizující ofsajd, ale video ukázalo, že gól byl regulérní. Ještě do přestávky se blýskl Japonec Suzuki tečovanou střelou ke vzdálenější tyči.
Trenér Celty Claudio Giráldez udělal pro druhé dějství hned čtyři změny, ale dál stříleli jen hosté. Znovu slavil Suzuki a Scherhantovu bombu zastavila tyč. Až v nastavení zaznamenal alespoň čestný úspěch domácích Švéd Swedberg. Pro obranu Freiburgu to byl ve 12 zápasech v Evropské lize teprve sedmý inkasovaný gól.