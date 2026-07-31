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Koeficient: Pořád v pěti. Česku v Evropě pomohl konec Turků i obří výbuch Lechu

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Malšák na nohou! Jak vypadal emotivní návrat Hradce do Evropy? • Zdroj: isport.tv
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Varaždínu
Jablonec v odvetě poslal do vedení vlastní gól
Lamin Jawo v odvetě proti Varaždínu
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Varaždínu
Fotbalisté Jablonce se radují z branky proti Varaždínu
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
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Petr Fantyš
Evropské poháry
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Výborné zprávy pro český fotbal. Hradec Králové i Jablonec zvládly odvety evropských kvalifikací vítězně a k tomu přidaly také postup, takže Česko píše do koeficientu 0,400 bodu, drží 10. příčku a dál pokračuje v kompletním složení. Další radost pak fanouškům Chance ligy udělal konec tureckého Basaksehiru i ztráty polských celků.

Po vydřeném vítězství zvládl Hradec proti Tromsö i domácí odvetu, vyhrál 3:1 a do koeficientu přidal 0,200 bodu. Stejným dílem už o hodinu dřív přispěl také Jablonec, který po venkovní porážce 2:3 proti Varaždinu doma otočil vývoj dvojzápasu a české celky splnily první důležitý cíl.

Votroci si drží výhodnější pozici v Evropské lize, takže i v případě vypadnutí proti Besiktasi ve 3. předkole propadnou pouze do poslední kvalifikace Konferenční ligy a budou dál držet naději na podzim v pohárech. Pokud tureckého favorita skolí, mají už ligovou fázi minimálně v KL jistou.

Horší výchozí bod má Jablonec, který už si zaváhání nemůže dovolit. V dalším kole ho čeká lotyšské RFS Riga, což ovšem určitě není nepřemožitelný soupeř.

Postup do hlavní fáze od kteréhokoli z této dvojice by pak výrazně navýšil české naděje na udržení top desítky, a tedy přímého postupu do Ligy mistrů pro sezonu 2028/29. K tomu nyní přispěly i ztráty některých konkurentů.

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Nejdůležitější zprávou ze čtvrteční noci je v tomto ohledu prohra Basaksehiru, což pro turecký celek znamená definitivní vyřazení z pohárů a země, která hájí devátou příčku, připsala za uplynulý týden jen 0,300 dobu a bude dál pokračovat ve čtyřech.

Stejný bodový zisk zaznamenalo i z 12. místa dotírající Řecko, které po výhře PAOKU a remíze Panathinaikosu udrželo ve hře všech pět účastníků a drží velmi výhodnou pozici. Podle predikčních modelů statistického portálu Football Meets Data je právě Řecko největším favoritem na 10. místo na konci celého ročníku a právě na něj by se Česko mělo dívat nejvíc.

O něco hůř si vede Polsko, které stále nemá jisté ani jedno místo ve skupinové fázi některého z pohárů. To zapříčinil obří kolaps Lechu, jenž neudržel vedení 4:1 z prvního zápasu a také remíza Górniku Zabrze, která v součtu dvojzápasu znamená vypadnutí z kvalifikace o Ligu mistrů. Oba celky tak budou pokračovat ve 3. předkole Evropské ligy a do Ligy mistrů se Poláci v tomto ročníku nepodívají.

V Konferenční lize naopak svou roli splnily GKS Katowice i Raków a k postupu přidaly každý také 0,200 bodu za výhru, takže český náskok na Polsko se ztenčil na 0,600 bodu, což ovšem v této fázi sezony nic velkého neznamená.

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