Boj o pohárový koeficient: Poláci přeskočili Česko, klíč k desátému místu drží Hradec
Uplynulý evropský týden české fanoušky příliš nepotěšil. Skončil sparťanský sen o Lize mistrů a znovu padl také Hradec. Jediné body do národního koeficientu tak přitekly z Jablonce a česká hromádka se rozrostla o 0,200 bodu. Desáté místo nově patří Polsku a Česko klesá na 11. příčku. Důležité je, že ve hře má Chance Liga stále všech pět zástupců. Rozhodující bude následující play off.
Slibně rozehraný dvojzápas Sparty s Lyonem pohřbila červená karta Adama Ševínského v prvním poločase a francouzský celek bez větších problémů otočil nepříznivý výsledek z prvního zápasu. Rudí tak po prohře 0:3 nezískali do koeficientu nic a můžou se připravovat na podzim v Evropské lize.
O něco blíž byl k bodům Hradec Králové proti Besiktasi, ale v istanbulském pekle nakonec padl i podruhé výsledkem 0:1 a padá z kvalifikace o Evropskou ligu do play-off o Konferenční ligu.
Jeho zápas proti Panathinaikosu je pak pro český koeficient naprosto zásadní, protože právě Řecko je největším českým soupeřem v boji o top 10 zajišťující přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů. Kromě tradičních bodů za postup se tady navíc hraje také o šest evropských klání ve skupinové fázi, kde leží další potenciální zisk.
Velmi podobně jako Votroci je na tom také Jablonec, který v Evropě pokračuje skvěle. Proti lotyšskému RFS navázal na domácí úspěch a vyhrál 2:1, což pro Česko znamená +0,200 bodu a stále existuje šance, že se do hlavní fáze podívá všech pět účastníků. Aby se tak stalo, musí Severočeši uspět v závěrečném předkole proti skotským Rangers.
Do akce se v příštím týdnu zapojí také Plzeň, kterou čeká dvojzápas v play-off Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. Poražený padá rovnou do ligové fáze Konferenční ligy.
Česko nyní bude mazat ztrátu. Velmi úspěšný týden za sebou totiž mají Poláci, kteří za výhry Katowic, Rakówa a Lechu a remízy Górniku Zabrze a Jagiellonie připsali dohromady 0,800 bodu. Díky nejlepšímu výsledku ze všech zemí v uplynulém týdnu tak poskočili těsně na klíčové 10. místo a Polsko (44,325 bodu) má na Česko (44,225 bodu) náskok jedné desetiny. Katowice však i přes výhru v Evropě končí, takže Poláci jdou dál jen ve čtyřech.
Řecko jako největší vyzyvatel
Největším vyzyvatelem tak zůstává Řecko (41,512 bodu), které pokračuje s pěti účastníky. Tento týden ovšem mnoho nepřidali. PAOK prohrál s Anderlechtem 2:3 a padá do Konferenční ligy. Porážku utrpěl i Olympiakos, který padá do ligové fáze Evropské ligy a jedinou radost tak Řekům přinesl Panathinaikos, jenž po vydřeném vítězství zůstává v kvalifikaci o Konferenční ligu a za týden na domácím stadionu přivítá Hradec Králové.
Jedním okem se pomalu vyplatí sledovat také Dánsko (36,931 bodu). Seveřané pořád drží při životě všechny čtyři týmy a tento týden připsali hned 0,750 bodu. Jejich ztráta však stále činí víc než 7 bodů.
Turecko (47,975 bodu) na 9. místě upevnilo náskok na Česko 3,750 bodu po výhrách Besiktase a Fenerbahce. Na souboj o vyšší příčky to tedy v tuto chvíli nevypadá.
Více napoví příští dva týdny, které jsou z hlediska koeficientu dost možná vůbec nejdůležitější v celé sezoně. Pokud by Česko mělo udržet první desítku a přímý postup do Ligy mistrů i pro sezonu 2028/29, chtělo by to do hlavní fáze pohárů dostat minimálně čtyři zástupce. Potřebný je tedy úspěch Hradce či Jablonce.
|Země
|Celkový koeficient
|Týmy
|8. Nizozemsko
|51,895 (3,166)
|6/6 ve hře
|9. Turecko
|47,975 (2,800)
|4/5 ve hře
|10. Polsko
|44,325 (2,200)
|4/5 ve hře
|11. Česko
|44,225 (2,400)
|5/5 ve hře
|12. Řecko
|41,512 (1,100)
|5/5 ve hře
|13. Dánsko
|36,931 (2,625)
|4/4 ve hře