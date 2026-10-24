Tragická Evropa: trápení velké trojky, sbohem Lize mistrů a tikající bomba
Český fotbal po třech mimořádně úspěšných letech v Evropě zažívá bídný ročník a s největší pravděpodobností tak přijde o přímý postup do Ligy mistrů.
Místo tradičních opor v podobě Sparty, Slavie a Plzně, která zatím v Evropské lize získala jediný bod, letos překvapivě drží naději na postup jen Jablonec.
Aktuální propad reálně hrozí jarem bez pohárů, což může za dva roky znamenat strmý pád celého tuzemského klubového fotbalu.
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Tři pohárové sezony za sebou vyšly nad očekávání dobře, fotbaloví fanoušci si možná pomalu zvykli na luxus v podobě přímé vstupenky do Ligy mistrů. Jenže o tu tuzemské kluby brzy téměř jistě přijdou a dosavadní bídný ročník může mít i větší dopad.
Famózní sezona 2023/24 vystřelila Česko mezi evropskou smetánku a další dva ročníky také vyšly. Před třemi lety vyslala Chance Liga do Evropy jen čtyři zástupce a Plzeň, Slavia i Sparta to dotáhly až do vyřazovací fáze, což při výhodném dělení čtyřmi vyneslo úžasný zisk.
V poslední pětiletce táhla koeficient Plzeň, pokaždé se přidalo minimálně jedno z pražských „es“ a často přispěl i někdo čtvrtý. Do hlavní fáze pohárů se v posledních letech probojovaly Slovácko, Mladá Boleslav i Olomouc, která navíc prošla až do play off.
Slavia i Plzeň za očekáváním
Na českou tradici „čtvrtých týmů“ nyní úspěšně navazuje Jablonec a drží dokonce šanci na postup, problém je však u velké trojky. Obvykle doručí body dva ze tří největších klubů, tentokrát však z řady nevystoupil ani jeden.
Slavia druhý rok po sobě brala pouze bonus za postup do Ligy mistrů. Naděje na postup je minimální, přičemž pro udržení první desítky by český fotbal od velkých týmů potřeboval příspěvek minimálně deseti bodů, spíš atakovat cifru patnáct. Na ni se však „sešívaní“ za posledních pět let dostali pouze jednou. Trpišovský a spol. tak téměř jistě zůstanou za očekáváním i třetí rok po sobě.
Ještě hůř je na tom Viktoria v Evropské lize: heroický obrat v posledním předkole proti Crvené Zvezdě tak nejspíš přinesl víc škody než užitku. V Konferenční lize by si Plzeň nejspíš počínala lépe, ale takhle velmi pravděpodobně skončí v Evropě už na podzim. Tradičně největší dárce zatím přispěl jediným bodem. Zisky z minulých tří sezon přitom vždy překročily hranici sedmnácti bodů.
Jako časovaná bomba
Roli lídra tak měla převzít Sparta, ale ani Letenským se nevede podle plánu. Drží se sice ve středu pole Evropské ligy s bilancí 1-1 -1, ale náročnější výzvy teprve přijdou. Po třech relativně vydařených letech (osmifinále EL, postup přes předkola do hlavní fáze LM, osmifinále KL) si i Priskeho družina vybírá slabší ročník.
Domácímu fotbalu tak reálně hrozí jaro bez pohárů a časovaná bomba tiká dál. Za dva roky Česko odepíše úžasný ročník 2023/24, kdy se pyšnilo sedmým nejlepším ziskem ze všech a v dalších dvou si udrželo solidní standard (14. a 13. místo).
V této sezoně však zatím leží až na dvacáté příčce a výraznější vzestup se nejeví jako příliš pravděpodobný. Pokud se stejná situace bude za rok či dva opakovat, hrozí velmi strmý pád.