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Koeficient: alarm pro Česko! Liga mistrů téměř nedosažitelná a hrozí další propad

Lukáš Červ smutní po závěrečném hvizdu
Lukáš Červ smutní po závěrečném hvizduZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sparťané po konci utkání s Olympiakosem
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První body pro Slavii a Jablonec český fotbal nespasí. Výsledky posledního evropského týdne hovoří špatně. Ztráta na největší konkurenci narůstá a obhajoba první desítky v žebříčku národních koeficientů UEFA vypadá takřka nereálně. Největší soupeři z Řecka a Turecka slaví a lépe si opět vedlo i Dánsko. Přímý postup do Ligy mistrů pro sezonu 2028/29 se tedy znovu vzdaluje a může být ještě hůř.

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První pohled na tabulku by možná tuzemského fanouška potěšil. Česko poskočilo z 12. na 11. příčku a dostalo se zpět před Polsko. Tento dílčí úspěch však nehraje příliš velkou roli.

Začněme od pozitiv, což mnoho času nezabere. Slavia i Jablonec svou úlohu pro tento týden splnily. Český mistr má první bod v Lize mistrů a stejně jsou na tom Severočeši v Konferenční lize. Dohromady tak kluby Chance Ligy přidaly do koeficientu 0,400 bodu za dvě remízy, což je oproti minulému týdnu dvojnásobek.

Řecko dál utíká

Tady ale klady končí. Plzeň zůstává na nule, když doma padla proti bulharskému Levski a Sparta vzdorovala Olympiakosu marně. Přitom právě tenhle duel zajímal fanouška českého koeficientu nejvíc.

Řecko je totiž hlavním vyzyvatelem v boji o první desítku a postup do Ligy mistrů. Nebo by se možná už slušelo říct „bylo hlavním vyzyvatelem.“

Vedle klíčového triumfu Olympiakosu uspěl vítězně také Panathinaikos a společně tak hodily na hromádku své země 0,800 bodu. I přes prohry AEK Athény a OFI Kréta se náskok na Česko znovu zvýšil a už činí bezmála 0,900 bodu. Navíc šance na další body za postupy do jarní fáze má země z Peloponésu výrazně vyšší.

Ještě o něco lepší týden zažilo deváté Turecko (1,200 bodu) a osmé Nizozemsko (1,666). Dívat se na tyto soupeře už pro tento ročník nemá vůbec žádný význam. Ztráta činí v jednom případě 6,5 bodu a ve druhém dokonce necelých 10 bodů.

Dánská hrozba se zvyšuje

Zajímavější je pak situace těsně za Českem. Poslední dva zástupci Polska společně urvali jen jednu remízu, do koeficientu píšou 0,200 bodu a celkový zisk v aktuální pětiletce mají naprosto totožný jako Češi, tedy 45,725 bodu.

Důležitější věci se však dějí ještě níž. Norsko tentokrát připsalo pouze 0,400 bodu, tedy stejně jako Česko a polštář 5,5 bodu zůstává celkem pohodlný.

Větší problémy může způsobit 14. Dánsko, které procpalo všechny čtyři zástupce do nejslabší Konferenční ligy a na rozdíl od všech výše zmíněných zemí dělí každý zisk jen čtyřmi. Turecko, Řecko, Česko, Polsko i Norsko vstupovaly do pohárů s pěti zástupci, Nizozemsko dokonce se šesti.

Tento týden přidaly Kodaň, Mjällby, Nordsjaelland a Midtjylland „jen“ 0,750 bodu za tři remízy, všechny kluby však drží solidní šanci na postup do play-off, kde mohou přidat další tučné zisky.

U českých celků přitom platí pravý opak. Podle datové společnosti Football Meets Data skončí na 90 procent Slavia i Plzeň už v ligové fázi. Těsně pod čarou by měl zůstat i Jablonec a jediným favoritem na postup zůstává Sparta, i když i její akcie druhý týden po sobě klesly a podle propočtů očekávaných bodů visí těsně nad propastí.

Pokud se zástupci Chance Ligy rychle nezvednou, mohou kromě jisté vstupenky do Ligy mistrů přijít ještě o víc. Reálně totiž hrozí pád až na třináctou příčku, která s jistotou posílá do hlavní fáze pohárů jen jednoho zástupce země a další musí bojovat v náročných předkolech. V této sezoně přitom s evropským podzimem dopředu na sto procent počítaly Slavia, Sparta i Plzeň.

Šance na postup českých klubů
Klub / SoutěžTop 8Top 24
SlaviaLiga mistrů0,1 %11,0 %
SpartaEvropská liga4,0 %65,3 %
PlzeňEvropská liga0,0 %10,8 %
JablonecKonferenční liga1,4 %47,6 %
Zdroj: Football Meets Data

Národní koeficienty UEFA pro nasazení do ročníku 2028/29
Země (týmy)2026/27Celkem
8.Nizozemsko6/6
6,66655,395
9.Turecko4/5
7,10052,275
10.Řecko4/5
6,20046,612
11.Česko4/5
3,90045,725
12.Polsko2/5
3,60045,725
13.Norsko4/5
6,60040,212
14.Dánsko4/4
5,75040,056
Zdroj: UEFA • Odznak uvádí počet aktivních týmů ze startovního počtu.

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