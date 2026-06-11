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Speciál MS 2026: soupisky 48 týmů, program, rozhovory Skuhravý a Ujfaluši

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Kvalifikace MS fotbal 2026
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Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS o fotbalovém mistrovství světa. Na 84 stranách najdete rozhovory se dvěma Tomáši: Ujfalušim a Skuhravým. Dominují soupisky všech 48 týmů a jejich hvězd, program turnaje, stadiony i další užitečný servis k šampionátu. Žhavé souboje střelců, trenérů, hitparáda nováčků. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

Speciál MS 2026 / 84 stran

  • Rozhovor: Tomáš Ujfaluši / pamětník MS 2006
  • Soupisky: od Anglie po Uzbekistán / všech 48 týmů
  • Program: skupiny i play off / kde, kdy
  • Stadiony: 16 luxusních arén / USA, Mexiko i Kanada
  • Rozhovor: Tomáš Skuhravý / hvězda MS 1990
  • Historie: nejlepší střelci / všechny medailové bitvy
  • Statistiky: rekordy / milníky a zajímavosti
  • Pod lupou: nová vlna / top 10 nováčků na MS
  • Hvězdy: zabijáci MS / kdo bude králem střelců?
  • Zaostřeno: válka mozků / lavičky plné velikánů
  • TV program: všechny sportovní stanice

Vychází Sport Magazín se speciálem k MS 2026

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