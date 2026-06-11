Speciál MS 2026: soupisky 48 týmů, program, rozhovory Skuhravý a Ujfaluši
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS o fotbalovém mistrovství světa. Na 84 stranách najdete rozhovory se dvěma Tomáši: Ujfalušim a Skuhravým. Dominují soupisky všech 48 týmů a jejich hvězd, program turnaje, stadiony i další užitečný servis k šampionátu. Žhavé souboje střelců, trenérů, hitparáda nováčků. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
Speciál MS 2026 / 84 stran
- Rozhovor: Tomáš Ujfaluši / pamětník MS 2006
- Soupisky: od Anglie po Uzbekistán / všech 48 týmů
- Program: skupiny i play off / kde, kdy
- Stadiony: 16 luxusních arén / USA, Mexiko i Kanada
- Rozhovor: Tomáš Skuhravý / hvězda MS 1990
- Historie: nejlepší střelci / všechny medailové bitvy
- Statistiky: rekordy / milníky a zajímavosti
- Pod lupou: nová vlna / top 10 nováčků na MS
- Hvězdy: zabijáci MS / kdo bude králem střelců?
- Zaostřeno: válka mozků / lavičky plné velikánů
- TV program: všechny sportovní stanice