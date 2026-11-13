Dusno v rumunské reprezentaci! Bývalá hvězda Sparty a Slavie se opřela do legendy
- Rumunská reprezentace řeší spor mezi trenérem Gheorghem Hagim a dvojicí zkušených fotbalistů, kteří vynechali reprezentační sraz.
- Bývalý hráč Sparty a Slavie Nicolae Stanciu na kritiku reagoval zveřejněním lékařské zprávy a fotografie zakrvácené kopačky.
- Brankář Ionut Radu rovněž odmítl pochybnosti o svém přístupu. Rumuny přitom čeká důležitý zápas Ligy národů s Polskem.
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Hagi zpochybnil absence. Hráči se okamžitě ohradili
Rumunská fotbalová reprezentace prožívá mimořádně turbulentní období. Tým slavného Gheorgheho Hagiho nezískal v aktuálním ročníku Ligy národů ani bod a před závěrečnými zápasy proti Polsku a Bosně a Hercegovině musí řešit také nepříjemný konflikt uvnitř mužstva.
Rozruch způsobily absence kapitána Nicolaeho Stancia a brankáře Ionuta Radua. Oba se omluvili ze zdravotních důvodů, přestože krátce před reprezentační přestávkou nastoupili za své kluby.
Hagi jejich rozhodnutí na tiskové konferenci komentoval poměrně ostře.
„Bylo to jejich rozhodnutí. Do národního týmu přijíždíte, pokud opravdu chcete, pokud jste stoprocentně připraveni a jdete do toho celým srdcem. Neexistuje 99 procent, pouze 100,“ prohlásil jednašedesátiletý kouč.
Jeho slova se však obou fotbalistů dotkla a následovala ostrá reakce na sociálních sítích.
Stanciu vytáhl zakrvácenou kopačku. Ukázal i diagnózu
Zvlášť emotivně reagoval třiatřicetiletý Nicolae Stanciu, kterého čeští fanoušci dobře znají z působení ve Spartě a Slavii.
Zkušený záložník zveřejnil na Instagramu lékařskou dokumentaci potvrzující natržení zadního holenního svalu druhého stupně. Podle lékaře by si zranění mělo vyžádat přibližně čtyřtýdenní pauzu.
Současně přidal fotografii zakrvácené kopačky z reprezentačního utkání proti Kosovu v listopadu 2024. Chtěl tím připomenout, že za národní tým v minulosti nastupoval i přes bolestivá zranění.
„To, že jsem se rozhodl nastoupit do mimořádně důležitého zápasu prakticky na jedné noze, neznamená, že nechci reprezentovat nebo že je pro mě klub důležitější než národní tým,“ vzkázal Stanciu.
„Každý, kdo mě zná, ví, co pro mě reprezentační dres znamená. Kdybych přijel, nic by to nezměnilo. Nemohl bych trénovat ani nastoupit místo spoluhráče, který by mohl odevzdat sto procent,“ dodal.
Stanciu přitom o víkendu slavil čínský titul s Dalian Yingbo. V rozhodujícím utkání proti Tianjinu odehrál 86 minut, kvůli zhoršujícím se svalovým problémům však musel střídat.
Ozval se také brankář Celty. Odmítá pochybnosti o oddanosti
Podobně reagoval také devětadvacetiletý brankář Ionut Radu. Fotbalista Celty Vigo vynechá listopadové zápasy kvůli dlouhodobým problémům s pravým ramenem.
Zvláštní pozornost vzbudilo, že ještě v neděli odchytal celé utkání španělské ligy proti Levante.
„Neodmítl jsem reprezentaci. Neotočil jsem se k Rumunsku zády. Nikdy jsem nepovažoval reprezentační dres za nedůležitou povinnost,“ napsal v obsáhlém prohlášení.
Radu vysvětlil, že už několik měsíců nastupuje navzdory bolestem a reprezentační přestávku chce využít k nezbytné léčbě.
Zdůraznil také, že o zdravotním stavu komunikoval s klubem i rumunskou federací. Odmítl proto spekulace, že by si svévolně vybíral zápasy, do kterých chce nastoupit.
Rumunsko je na dně. Proti Polsku potřebuje zabrat
Napjatá atmosféra přichází v mimořádně nevhodnou chvíli. Rumunsko totiž prohrálo všechny čtyři dosavadní zápasy Ligy národů a v tabulce skupiny B4 je poslední bez jediného bodu.
V říjnu navíc utrpělo debakl 0:6 v Polsku. Právě s tímto soupeřem se v sobotu 14. listopadu střetne znovu, tentokrát v Bukurešti.
Hagi se bude muset obejít bez několika zkušených hráčů včetně Stancia, Radua a zraněného Valentina Mihaily.
Zatímco trenér volá po maximálním nasazení, jeho svěřenci odmítají, že by zdravotní problémy znamenaly nedostatek oddanosti reprezentaci. Před závěrem nepovedeného ročníku tak rumunský fotbal řeší vedle výsledkové krize také narušenou komunikaci mezi koučem a hráči.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|4
|3
|1
|0
|7:3
|10
|2
Bosna
|4
|2
|2
|0
|6:3
|8
|3
Polsko
|4
|1
|1
|2
|7:4
|4
|4
Rumunsko
|4
|0
|0
|4
|3:13
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup