Komplikace pro Deniu: reprezentaci opustili Provod a Šubert. Tým doplnil Jurásek
Českou fotbalovou reprezentaci před nedělním zápasem Ligy národů v Chorvatsku opustili kvůli nemoci záložníci Lukáš Provod a Martin Šubert. Na webu to oznámila Fotbalová asociace ČR s tím, že tým místo nich doplnil křídelník Matěj Jurásek. Třiadvacetiletý hráč pražské Sparty se do národního mužstva vrátil po více než dvou letech.
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Španělský trenér českého celku Santi Denia musel před závěrečným letošním duelem v Osijeku udělat už tři vynucené změny během dvou dnů. V pátek, den po domácí porážce 0:2 se Španělskem, rovněž kvůli nemoci opustil tým obránce Štěpán Chaloupek. Premiérovou pozvánku dodatečně dostal plzeňský Filip Prebsl.
Překvapivá pozvánka
Jurásek se do reprezentace vrací poprvé od předloňského mistrovství Evropy v Německu, v národním A-mužstvu má zatím na kontě čtyři starty a jednu branku. V aktuálním Deniově výběru je prvním sparťanem. Pozvánku dostal poměrně překvapivě, po srpnovém návratu do Česka na hostování z Norwiche za letenský tým skóroval v soutěžním utkání pouze v domácím poháru a v posledních dvou zápasech nenastoupil v základní sestavě.
Deniovi dnes vypadli hned dva hráči na post levého záložníka. Slávista Provod na křídelní pozici nastoupil proti Španělsku v základní sestavě, mladoboleslavský Šubert ho pak v 66. minutě nahradil. Absence na kraji zálohy zvyšují šance osmnáctiletého nováčka Indrise Hopiho. Teplický talent naskočil proti Španělům rovněž jako střídající a při premiéře zaujal nebojácným výkonem.
Jurásek už se připojil k týmu, který kolem poledne absolvoval ještě v Praze na Strahově tradiční předzápasový trénink. Odpoledne mužstvo odletí do Osijeku, kde čeká Deniu večer tisková konference. Mužstvo na stadionu trénovat nebude.
Zápas začne v neděli ve 20:45. Český tým čeká souboj o třetí místo ve skupině A3 a o odvrácení přímého sestupu z elitní divize. K posunu před Chorvatsko potřebuje v Osijeku zvítězit. Soupeř má na kontě tři body za zářijové úvodní vítězství 2:1 v Praze, Deniovi svěřenci dosavadních pět zápasů prohráli.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup