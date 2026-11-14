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Komplikace pro Deniu: reprezentaci opustili Provod a Šubert. Tým doplnil Jurásek

Matěj Jurásek na tréninku české reprezentace
Matěj Jurásek na tréninku české reprezentaceZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Matěj Jurásek na tréninku české reprezentace
Matěj Jurásek na tréninku české reprezentace
Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu Sparty
Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu Sparty
Matěj Jurásek nesouzní s verdiktem sudího
Matěj Jurásek v duelu s Bournemouthem
Zklamaný Matěj Jurásek po neproměněné šanci
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Českou fotbalovou reprezentaci před nedělním zápasem Ligy národů v Chorvatsku opustili kvůli nemoci záložníci Lukáš Provod a Martin Šubert. Na webu to oznámila Fotbalová asociace ČR s tím, že tým místo nich doplnil křídelník Matěj Jurásek. Třiadvacetiletý hráč pražské Sparty se do národního mužstva vrátil po více než dvou letech.

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Španělský trenér českého celku Santi Denia musel před závěrečným letošním duelem v Osijeku udělat už tři vynucené změny během dvou dnů. V pátek, den po domácí porážce 0:2 se Španělskem, rovněž kvůli nemoci opustil tým obránce Štěpán Chaloupek. Premiérovou pozvánku dodatečně dostal plzeňský Filip Prebsl.

Překvapivá pozvánka

Jurásek se do reprezentace vrací poprvé od předloňského mistrovství Evropy v Německu, v národním A-mužstvu má zatím na kontě čtyři starty a jednu branku. V aktuálním Deniově výběru je prvním sparťanem. Pozvánku dostal poměrně překvapivě, po srpnovém návratu do Česka na hostování z Norwiche za letenský tým skóroval v soutěžním utkání pouze v domácím poháru a v posledních dvou zápasech nenastoupil v základní sestavě.

Deniovi dnes vypadli hned dva hráči na post levého záložníka. Slávista Provod na křídelní pozici nastoupil proti Španělsku v základní sestavě, mladoboleslavský Šubert ho pak v 66. minutě nahradil. Absence na kraji zálohy zvyšují šance osmnáctiletého nováčka Indrise Hopiho. Teplický talent naskočil proti Španělům rovněž jako střídající a při premiéře zaujal nebojácným výkonem.

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Jurásek už se připojil k týmu, který kolem poledne absolvoval ještě v Praze na Strahově tradiční předzápasový trénink. Odpoledne mužstvo odletí do Osijeku, kde čeká Deniu večer tisková konference. Mužstvo na stadionu trénovat nebude.

Zápas začne v neděli ve 20:45. Český tým čeká souboj o třetí místo ve skupině A3 a o odvrácení přímého sestupu z elitní divize. K posunu před Chorvatsko potřebuje v Osijeku zvítězit. Soupeř má na kontě tři body za zářijové úvodní vítězství 2:1 v Praze, Deniovi svěřenci dosavadních pět zápasů prohráli.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko550014:515
2Anglie540116:412
3Chorvatsko51045:163
4Česko50052:120
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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