Házenkář Jurásek. Mladíkův zlozvyk jde i za trenéry. Proč mu ho tolerují?!

Už v prvním duelu kvalifikace EURO U21 na Islandu dvakrát po minimálním kontaktu protihráče ochotně upadl na trávník a okamžitě se sápal po míči. Ten vzápětí na zemi ukryl do náruče a „vybrečel“ si nedovolený zákrok. U slabého rozhodčího mu to v obou případech prošlo, přitom klidně mohl v Reykjavíku oporu „lvíčat“ vyloučit za nesportovní chování.

V úterý proti Dánsku (0:0) už Jurásek zastání nenašel. Zcela po zásluze. Naučený „reflex“ mu rozhodčí Sabotič z Lucemburska netoleroval. Penalta? Zapomeň, hochu. Tu máš druhou žlutou a mazej do kabiny!

Je i zodpovědnost trenérů, tedy Trpišovského a Jana Suchopárka, že mu móresy opakovaně tolerují. V popisu práce by neměli mít jen to, aby své svěřence učili, kdy a kam si mají naběhnout, jak centrovat a na kterou stranu udělat kličku. Ke komplexní výbavě každého hráče patří i férové chování. Míč do ruky patří házenkářům, nikoliv fotbalistům v poli.

Tahle vypilovaná frajeřina dvacetiletého talentu může stát Česko postup na závěrečný turnaj jeho věkové kategorie. A pokud se Jurásek nepoučí ani sám od sebe, je pouze otázkou času, kdy na jeho chování na hřišti krutě doplatí také Slavia či jiný klub, který bude mladíka chovat v bavlnce. Každý rozhodčí si tímto způsobem „radit“ nenechá. ¨

Promluví někdo konečně Juráskovi do duše?