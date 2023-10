Nakonec smutný hrdina. Neumím si to vysvětlit, nechápal výpadek Jurásek

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • Pavel Mazáč / Sport

Máte po dvou zápasech jediný bod. Vždy jste inkasovali úplně na konci, z poslední akce soupeře. Co k tomu říct?

„Musíme bojovat až do konce a udržet koncentraci. Hraje se i nastavení. Samozřejmě mrzí, že jsme dostali gól v poslední minutě. Zatáhli jsme se, poztráceli jsme dost míčů a neměli ty odražené. Tohle všechno to způsobilo. Je to škoda.“

První půle byla z vaší strany výborná. Co se stalo po pauze?

„Nedokážu si to ničím vysvětlit. To nám spíš řeknou při hodnocení trenéři. V úterý musíme nad Dánskem vyhrát, jinak to nevidím moc dobře. Přitom jsme Wales prvních dvacet minut zamkli, oni se nedostali přes půlku. I ve druhém poločase jsme mohli dát víc gólů. Chtělo to být produktivnější.“

Jak se vám líbil váš zásah zpoza vápna?

„Jsem za to určitě rád, šlo o můj první gól v jednadvacítce. Ale ta remíza mrzí.“

V nové kvalifikaci už nejste náhradník, ale klíčový hráč. Užíváte si to?

„Hlavně chci klukům dát všechno na hřišti, bojovat za ně a nechat tam všechno. Kolektiv máme skvělý, vzali jsme mezi sebe i nové hráče. Je to tu super. Jen bodů mohlo být určitě víc. Musíme se soustředit na další zápasy. Trenéři nám řeknou, co bychom měli udělat s Dánskem líp, nachystají nás na něj.“

Zdá se, že ve trojici s Adamem Karabcem a Kryštofem Daňkem vám to v ofenzivě sedí. Souhlasíte?

„I když je to Sparta-Slavia, bavíme se mezi sebou. (úsměv) Funguje to i na hřišti, rozumím si s nimi.“

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2025:

Skupina I:



Česko - Wales 1:1 (1:0)

Branky: 39. Jurásek - 90.+6 Ashford. Rozhodčí: Hovhannisjan - Ghazarjan, Grigorjan (všichni Arm.). ŽK: Fila, Suchomel - Beck, Harris, Ashworth, Stevens. Diváci: 4019.

Sestavy:

Česko: Horníček - Suchomel, Prebsl, Chaloupek, Labík - Vydra, Křišťan - Karabec (64. Višinský), Daněk (90.+5 Vecheta), Jurásek (81. Icha) - Fila (64. Sejk). Trenér: Suchopárek.

Wales: Beach - Stevens, Ashworth, Hoole, Beck - Bevan (90.+1 Ashford), Harris, Hammond - Hill (63. Jones), Thomas, Colwill (80. Cotterill). Trenér: Jones.