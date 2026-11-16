Lvíčata v úzkých. Do klíčové odvety bez Sochůrka, problémy obránce Slavie
Z prvního duelu baráže proti Turecku si česká reprezentace do 21 let přivezla velmi cennou výhru 1:0, kterou bude chtít potvrdit v úterní domácí odvetě. Pro postup na letní EURO jednadvacítek stačí neprohrát, jenže výběr Michala Bílka má před klíčovým zápasem zdravotní problémy. Tým opustil Hugo Sochůrek a v neděli netrénovali ani Mikuláš Konečný a Filip Lissah. Mužstvo naopak doplnil Jan Paluska z Plzně.
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Ztráta dvou velkých defenzivních postav by znamenala velký zásah do zadních řad. Ze všech obránců odehráli v kvalifikaci nejvíc minut právě Konečný a Lissah je v tomto ohledu na třetím místě.
Žaludeční problémy slávisty
I v Turecku se postavili vedle sebe a výrazně pomohli k nule vzadu, ačkoli rodák z Londýna musel v 60. minutě střídat. „Filip Lissah včera netrénoval a až po pondělním tréninku řekne, jestli bude moct nastoupit,“ komentoval trenér Bílek před odvetou zranění, které možná vyřadí jednu z opor.
Hned ve druhé větě pak vzpomenul i stoperského kolegu ze Slavie, který první duel zvládl bravurně. „Mikuláš Konečný měl trochu žaludeční problémy, takže včera dostal volno,“ dodal kouč.
Kvůli nejistotě v obraně tak realizační tým povolal posilu. K týmu se v Hradci Králové připojil stoper Jan Paluska z Plzně, který tým velmi dobře zná. Před nešťastným zraněním kolene zhruba před rokem patřil mezi muže, na nichž chtěl Bílek stavět a konstruktivní obránce odehrál kompletní minutáž v prvních čtyřech utkáních kvalifikace.
Sochůrek odjel s virózou
Na seznamu absencí jsou tedy dva otazníky a k nim ještě rovnou jeden vykřičník. Osmnáctiletý klenot Sparty Hugo Sochůrek měl patřit mezi trumfy, ale do baráže proti Turecku vůbec nezasáhne. První utkání venku proseděl celé na lavičce a po návratu do chladného Česka se od týmu musel odpojit. „Necítil se dobře, jde na něj nějaká viróza, takže odjel domů,“ vysvětlil trenér.
I bez něj však zůstávají šance na splnění základního cíle, tedy postup na letní mistrovství Evropy v Albánii a Srbsku, poměrně vysoké.
Klíčem je obrana
Jednadvacítka jde do odvety s jednogólovým polštářem a v domácím prostředí se jí daří. V kvalifikační skupině z pěti zápasů čtyřikrát vyhrála a proti nabušenému Portugalsku remizovala 0:0.
Dohromady za 450 minut hry v domácím prostředí navíc Bílkův výběr ani jednou neinkasoval. „Pokud chceme utkání zvládnout, musíme dobře bránit a defenziva se nám po celou kvalifikaci dost měnila. Ale každý, kdo nastoupil, si s tím poradil dobře. V Turecku do toho třeba velmi dobře naskočil Šimon Slončík a věřím, že defenziva bude pevná,“ burcuje trenér.