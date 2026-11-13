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ONLINE: Turecko - Česko. Lvíčata vstupují do baráže o mistrovství Evropy do 21 let

Lvíčata slaví první gól do sítě Bulharska
Lvíčata slaví první gól do sítě BulharskaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Mládežnické výběry
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Česká fotbalová reprezentace rozehrává v Turecku play off kvalifikace o mistrovství Evropy 2027. Lvíčata usilují o čtvrtou účast na EURO U21 po sobě a šestou z posledních sedmi mistrovství. Zápas od 17:00 sledujte ONLINE na webu iSport.

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Nominace reprezentace do 21 let na baráž s Tureckem

Hráč / PoziceKlubZáp / Gól
Adam DvořákBrankář
Jelgava1/0
Martin HrubýBrankář
Baník Ostrava0/0
Jan KoutnýBrankář
Olomouc9/0
Mikuláš KonečnýObránce
Slavia Praha5/0
Filip LissahObránce
Swansea5/1
Jiří MíčekObránce
Baník Ostrava2/0
Šimon SlončíkObránce
Slovácko1/0
Matěj ŽitnýObránce
Žižkov1/0
Tobias BoledovičZáložník
Pardubice1/0
Alexandr BužekZáložník
Liberec8/0
Tomáš JelínekZáložník
Pardubice10/0
Pavel KačorZáložník
Slavia Praha4/0
Albert LabíkZáložník
Artis Brno15/0
Dominik PechZáložník
YB Bern4/0
David PlankaZáložník
Ostrava8/1
Tom SlončíkZáložník
Hradec Králové9/0
Hugo SochůrekZáložník
Sparta Praha3/0
Matěj ŠínZáložník
Den Haag12/1
Yannick EduardoÚtočník
Den Haag7/2
Lukáš MašekÚtočník
Liberec8/5
Matěj MikulenkaÚtočník
Liberec6/3
Vít ŠkrkoňÚtočník
Baník Ostrava2/0
Tadeáš VachoušekÚtočník
Zbrojovka Brno1/0
Matyáš VojtaÚtočník
Sparta Praha13/1

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