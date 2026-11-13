ONLINE: Turecko - Česko. Lvíčata vstupují do baráže o mistrovství Evropy do 21 let
Česká fotbalová reprezentace rozehrává v Turecku play off kvalifikace o mistrovství Evropy 2027. Lvíčata usilují o čtvrtou účast na EURO U21 po sobě a šestou z posledních sedmi mistrovství. Zápas od 17:00 sledujte ONLINE na webu iSport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nominace reprezentace do 21 let na baráž s Tureckem
|Hráč / Pozice
|Klub
|Záp / Gól
Adam DvořákBrankář
|Jelgava
|1/0
Martin HrubýBrankář
|Baník Ostrava
|0/0
Jan KoutnýBrankář
|Olomouc
|9/0
Mikuláš KonečnýObránce
|Slavia Praha
|5/0
Filip LissahObránce
|Swansea
|5/1
Jiří MíčekObránce
|Baník Ostrava
|2/0
Šimon SlončíkObránce
|Slovácko
|1/0
Matěj ŽitnýObránce
|Žižkov
|1/0
Tobias BoledovičZáložník
|Pardubice
|1/0
Alexandr BužekZáložník
|Liberec
|8/0
Tomáš JelínekZáložník
|Pardubice
|10/0
Pavel KačorZáložník
|Slavia Praha
|4/0
Albert LabíkZáložník
|Artis Brno
|15/0
Dominik PechZáložník
|YB Bern
|4/0
David PlankaZáložník
|Ostrava
|8/1
Tom SlončíkZáložník
|Hradec Králové
|9/0
Hugo SochůrekZáložník
|Sparta Praha
|3/0
Matěj ŠínZáložník
|Den Haag
|12/1
Yannick EduardoÚtočník
|Den Haag
|7/2
Lukáš MašekÚtočník
|Liberec
|8/5
Matěj MikulenkaÚtočník
|Liberec
|6/3
Vít ŠkrkoňÚtočník
|Baník Ostrava
|2/0
Tadeáš VachoušekÚtočník
|Zbrojovka Brno
|1/0
Matyáš VojtaÚtočník
|Sparta Praha
|13/1