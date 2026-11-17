Bílek po postupu: Splnil jsem si cíl, rozhodla česká týmovost. Co řešil s Deniou?
Trénoval čtvrtfinále mistrovství Evropy 2012, slavil titul a postup do Ligy mistrů s Plzní a nyní dovedl českou reprezentaci i na EURO jednadvacítek. „Nádherné pocity. Tenhle postup mi chyběl,“ radoval se kouč Michal Bílek, když Lvíčata uhrála remízu 1:1 proti Turecku a postoupila přes baráž na evropský šampionát. S obrazem hry však spokojený nebyl a herní styl plánuje probrat i s trenérem áčka Santim Deniou.
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Užil jste si zápas?
„Obrovská spokojenost. Splnili jsme cíl postoupit na mistrovství Evropy. Od začátku jsme šli za druhým místem ve skupině a nebylo to vůbec jednoduché, rozhodovali jsme až ke konci kvalifikace. Po celou kvalifikaci jsme hráli týmově, hráli jsme spolu, kluci dřeli jeden za druhého a to nás dovedlo na EURO.“
Co rozhodlo proti Turecku?
„První půle byla slušná, i když tam nebyly nějaké vyložené šance ani na jedné straně. Ve druhém poločase jsme se pak dostali pod obrovský tlak. To viděl každý. Ukázala se síla soupeře, individuálně byli Turci velmi nepříjemní. O to cennější je, že postupujeme dál.“
Obrovský pocit úlevy
Co jste po závěrečném hvizdu prožíval?
„Kvůli těmhle momentům jsme tady. Když vidíte kolem sebe euforii realizačního týmu i vedení fotbalového svazu, jak se hráči objímají a jakou mají radost. Šlo o důležitý dvojzápas, rozhodovalo se úplně o všem a věděli jsme, že budeme mít všechno, nebo nic. Máme to, co jsme chtěli, postoupili jsme na mistrovství Evropy, takže pocity jsou samozřejmě nádherné.“
Šlo o úlevu? Vy nejste typ, co by s týmem vyloženě skotačil.
„V mém věku už nějaké skotačení ani nejde, ale pocit úlevy je obrovský. Zvládli jsme těžký zápas, ve kterém byl soupeř ve druhé půli jednoznačně lepší, a o to víc si pak ceníte, že se vám to podaří.“
Co jste řekl hráčům jako první?
„Velké poděkování. Zopakuju, že jsme přešli přes soupeře, který byl individuálně velmi dobrý a na některých postech třeba lepší než my. Kluci dřeli jeden za druhého a vůlí a českou týmovostí jsme se dostali na mistrovství Evropy. Za to jsem jim poděkoval. Určitě ale nechci říct, že nemáme kvalitní hráče. Máme velmi dobré hráče, kteří v budoucnu budou hrát i v áčku, ale pořád jsou mladí a potřebují vyzrát. To se ukázalo ve druhé půli, kdy nám mohla zkušenost trošičku chybět. Pak nám vidina postupu mohla trochu svázat nohy a chyběl klid.“
Turci byli klidnější
Jak vám bylo po inkasované brance?
„Nešlo jen o gól. Do hry jsme se nemohli dostat už od začátku druhé půle, nemohli jsme se dopracovat k nějaké kloudné kombinaci ani k delšímu držení balonu. Možná na kluky dolehla tíha okamžiku, že vedeme 1:0 a postup je relativně blízko – i když do konce ještě zbývalo hodně. Přišla nervozita a co se týče kvality jsme to neodehráli tak, jak bychom si představovali. Prožívali jsme těžké chvíle. Když jsme dostali gól, zbývalo ještě deset minut do konce, takže to byl strašně napínavý zápas až do závěru. Soupeř hrozil, každý centr byl nebezpečný. Věděli jsme, že budou kopat dlouhé balony a chytat odražené míče, ale vzadu nás v některých situacích výborně podržel Koudy.“
Čím to, že se obraz hry tolik změnil a Turci vypadali mnohem lépe?
„Ve druhé půli začali hrát víc kombinačně. Možná do toho šli s tím, že už nemají co ztratit, a jejich hlava byla o něco klidnější, protože věděli, že musí riskovat. Proto si každý z jejich hráčů hodně dovolil, chodil jeden na jednoho, všechno jim vycházelo a my jsme se jim tolik nedostali do těla. Tohle už je ale pryč. Rozhodující je, že na EURO jedeme my.“
Turci hráli hodně od podlahy. Jak jste to vnímal?
„Počítali jsme s tím, že tady nechají úplné maximum. My jsme chtěli hrát koncentrovaně, soustředit se na náš výkon, a to se povedlo. Nechtěli jsme se nechat vyprovokovat a kluci udrželi nervy na uzdě příkladně. Cením si toho.“
O rozhovoru s Deniou
Po zápase s vámi mluvil Santi Denia. Co vám říkal?
„Gratuloval mi. Jsme v častém kontaktu a na Strahově spolu mluvíme podle potřeby. Měl upřímnou radost a je příjemné, že tady byli nejen on, ale i jeho kolegové, a že nám fandili.“
Řešil jste s trenérem Deniou i herní styl? Áčko jde cestou krátkých přihrávek, zatímco vy jste ve druhé půli sázeli na obranu ve vápně a dlouhé nákopy dopředu.
„To bylo z důvodu, že jsme nepřidrželi balon. Nechceme hrát nějakou nakopávanou a jen dlouhé balony, samozřejmě chceme využít kvalit, které hráči mají. S trenérem Deniou jsme o herním stylu úplně detailně nemluvili, ale to všechno přijde. Zatím v náročném podzimním programu nebyl čas a každý měl svých starostí dost. Určitě ale budeme řešit, jakým stylem budeme hrát.“
EURO už jste zažil jako trenér áčka. Jak velký je pro vás osobně tohle úspěch?
„Když jsme nastupovali, říkal jsem, že mi chybí postup s jednadvacítkou na mistrovství Evropy. To byl můj osobní cíl. Zvládli jsme to jako tým a těší mě, že budu moct zase být na mistrovství Evropy, byť u jednadvacítky.“
Kam byste po losu radši? Srbsko nebo Albánie?
„O tom teď opravdu vůbec nepřemýšlím a je mi to celkem jedno.“