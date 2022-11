Program EURO U21 2023: kdy hrají Češi na ME ve fotbale do 21 let?

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let hostí v roce 2023 Rumunsko a Gruzie. Česká lvíčata si postup mezi šestnáct nejlepších týmů do 21 let zajistila v baráži po výhře 2:1 na islandu a domácí bezbrankové remíze. EURO U21 se koná od 21. června do 8. července 2023. Jaký je program zápasů EURO do 21 let?