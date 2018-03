Anglie se zlobí a diskutuje kvůli videu. Proč se z rohu stala penalta?

Anglii zastavilo VAR. Takovým titulkem vítá čtenáře britský list The Times na svém webu. Řeč je o úterním přípravném utkání s Itálií (1:1) před MS v Rusku. Italové vyrovnali jen pár minut před koncem z penalty, kterou sudí potvrdil po konzultaci s videorozhodčím. To se Albionu vůbec nezamlouvalo. „Původně rozhodčí ukázal na roh a nezdálo se mi, že by to z jeho strany byla fatální chyba, tudíž bych penaltu neřešil,“ řekl kouč Gareth Southgate.