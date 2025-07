Macek o zrodu „nové“ Boleslavi: Náš fotbal má hlavu a patu, lidi to baví

Do ligy vtrhl gólem a asistencí, chybělo málo a slavil s Mladou Boleslaví zasloužený bod na Spartě. Roman Macek (28) se vrátil ze švýcarského Lugana v solidní formě. Z pozice zataženého, ale tvořivého středního záložníka diriguje nově tvořený tým, který svými výkony na úvod Chance Ligy pod taktovkou Aleše Majera příjemně překvapil. Nadějné výkony s Libercem (3:3) a na Letné (2:3) ale přinesly do tabulky jediný bod. „Na takový fotbal máme kvality,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Ze dvou povedených výkonů máte jednu remízu. Mísí se ve vás hořkosladké pocity?

„Určitě. Když jako tým podáme ve dvou kolech hodně kvalitní výkony a máme pouze bod, je ještě náročnější takové zápasy skousnout. Velká škoda, ale zase jednoznačně víme, od čeho se odrazit, co nám chybělo, co potřebujeme zlepšit. Mrzí nás to, na druhou stranu jsme hráli proti dvěma kvalitním týmům, z takových výkonů si musí člověk vytáhnout negativa, co se nám nepovedlo. Sice jich tam moc nebylo, ale pokud je napravíme, může nás to zase posunout. V určitých částech obou zápasů s Libercem a na Spartě jsme dominovali, je třeba, abychom takové zápasy získávali ideálně za tři body.“

Na Spartě jste sahali po bodu, mrzí vás hodně penalta z úplného závěru na 2:3?

„Poslední gól mrzí vždycky, stejně jako s Libercem. Ale spíš mám v hlavě druhé inkasované góly. Proti Liberci za stavu 3:1, kdy jsme to měli pod kontrolou, přišla hodně nešťastná situace, ze které byla penalta, a Liberec to nakoplo. V neděli za stavu 2:1 jsme hráli na Spartě fakt moc dobře, měli šance, dali ještě gól z ofsajdu, mohlo to být 3:1. V obou případech jsme podruhé inkasovali v možná naší nejlepší pasáži zápasu. S Libercem z hodně nešťastné situace, na Spartě šlo o gól po centru a kvalitním zakončení, ale tomu se také dalo předejít. Znovu říkám – nemáme se za co stydět, teď